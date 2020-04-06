"Интерпайп" заказала средств индивидуальной защиты для враче на 35,3 млн. гривен

Промышленная компания Интерпайп законтрактовала и оплатила средства индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей на сумму в 35,3 млн грн. Медицинские перчатки, костюмы биозащиты, респираторы и другая продукция медицинского назначения будет направлена в опорные больницы в Днепре, Новомосковске и Никополе.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В компании отметили, что в условиях быстрого распространения коронавируса в Украине важно не только найти средства для приобретения наиболее необходимых позиций, но и оперативно осуществить их закупку. Недостаточное количество средств индивидуальной защиты для врачей — одна из основных причин кризиса, который настиг медицинские системы Китая и Италии.

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В компании отмечают, что воизбежание повторения итальянского сценария, Интерпайп совместно с Областным штабом противодействия коронавирусу и опорными больницами определила первоочередную потребность в СИЗ для медицинских работников.

Всего на 35,3 млн гривен будет приобретено более 77 тысяч медицинских перчаток, 34,3 тысяч костюмов биологической защиты, 66 тысяч респираторов класса FFP2, FFP3, 27 тысяч медицинских хирургических масок, 23,3 тысячи изоляционных халатов, а также 165 кг хлорсодержащих средств для дезинфекции.

Средства индивидуальной защиты и расходные материалы будут доставлены в Днепр до конца апреля. Это — вторая поставка СИЗ, которую Интерпайп передаст опорным больницам области. Ранее компания совместно с благотворительным фондом "Відродження регіону" передала в Днепр, Никополь и Новомосковск более 45 тысяч пар медицинских перчаток, по 20 тысяч медицинских шапочек и фартуков, 100 тысяч пар бахил, около 200 защитных очков, а также 35 электроотсасывателей, 380 распылителей дезинфицирующих средств и 1800 ед. антисептика для рук.

"Как крупная промышленная компания, Интерпайп работает с большим пулом подрядчиков. Нам удалось найти и заказать СИЗ медицинского назначения благодаря помощи нашего постоянного партнера по поставкам спецодежды — компании Воркстор. Они помогали Китаю в пиковый период эпидемии и сохранили хорошие отношения с местным фармацевтическим гигантом — компанией Синофарм, которая и осуществит поставку. Кроме того, наш постоянный партнер по инспекциям и сертификациям Bureau Veritas бесплатно проведет инспекцию груза в Шанхае. В такие критические моменты, как сейчас, важна поддержка и взаимовыручка. Только так мы сможем победить эпидемию", рассказал директор по закупкам и логистике компании Интерпайп Андрей Бибик.