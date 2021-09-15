Инвестфонд Виталия Хомутынника планирует застроить киевское озеро. Местные протестуют

Инвесфонд за которым стоит ролитик и бизнесмен Виталий Хомутынник, планирует построить большой торгово-развлекательный центр на прибережной части озера Вырлица в Киеве. Местные жители и активисты выступают категорически против. Кроме того в Киевсовете среди депутатов тоже есть противники проекта.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Лига.нет

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В публикации говорится, что участок под застройку выделили еще в 2005 году, сделали это с нарушениями. Сначала многофункциональный комплекс на Вырлице хотела строить компания XXI Век. Но не нашла финансирования на этот масштабный проект. После этого девелопер Олег Салмин продал свою долю в компании. По словам Салмина, место для стройки на Вырлице хорошее, но участок сложный. Он оценивал инвестиции в строительство в $150-200 млн.

В 2020 году стало известно, что инвестором проекта многофункционального комплекса на Вырлице в 2019 году стал инвестфонд Cascade Investment экс-нардепа от Партии Регионов Виталия Хомутынника. Компания, владеющая правами на аренду участка под застройку, называется Мрия-Инвест.

Новый инвестор планировал до конца 2020 года собрать необходимую разрешительную документацию для начала строительных работ, но не смог.

В марте 2021 года управление экологии и природных ресурсов КГГА не смогло оценить влияние предварительных работ на окружающую среду и заявило, что нужно провести дополнительную процедуру оценки. Это значило, что Мрия-Инвест не может проводить предварительные работы.

Мрия-Инвест подала иск в суд, требуя отменить решение управления КГГА, и, не дожидаясь вердикта суда, начала предварительные работы.

Это вызвало протест местных жителей, и после их многочисленных запросов в профильные департаменты и к депутатам в июне подготовительные работы были приостановлены.

По данным издания, Хомутынник затеял большую стройку. Первая часть многофункционального комплекса, в которую войдет торгово-развлекательный центр с офисными помещениями и паркингом, будет расположена на участке площадью 27,8 га ближе к метро "Вырлица".

Площадь двухэтажного ТРЦ составит — 90 700 кв.м, она будет включать в себя подземный паркинг на 1795 машиномест. На нулевом уровне ТРЦ будут расположены кафе, на первом этаже — торговая галерея и продуктовый супермаркет на 4850 кв.м, также часть площадей займут кафе.

На втором этаже будет развлекательная зона (площадь 10 210 кв.м) с аттракционами, кинотеатр на 12 залов, фуд-холл — на 800 посадочных мест и фуд-корт — на 650 мест, скалодром. Общая территория возле торгового центра предусматривает парковку на чуть больше 600 машиномест и зоны отдыха для посетителей.

Общая площадь всего проекта — 226 700 кв.м.

Во второй очереди предусмотрен девятиэтажный паркинг, с подземной частью, на 3 709 машиномест. На непродовольственные магазины приходится 63 126 кв.м, продуктовый магазин — 4850 кв.м, культурно-развлекательную составляющую — 15 000 кв.м, рестораны и кафе — 8 900 кв.м.

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Местные жители выступают категорически против застройки озера.

Как пишет "Лига", по их словам, два из трех переданных в аренду ООО "Мрия-Инвест" участков, относятся к водному фонду, так как находятся на плёсе воды и заболоченной прибрежной защитной полосе озера.

Местные жители создали петицию, в которой требуют, чтобы город присвоил озеру и прилегающей территории статус ландшафтного заказника и создал комфортные условия для отдыха возле озера.

31 августа 2021 года Киевсовет рассматривал вопрос о присвоении статуса заказника, но только озеру Вырлица, и не продлении договора аренды с Мрия-Инвест по одному из участков (самый дальний от береговой линии). Но голосование провалили.

По словам инициатора проекта решения депутата Киевсовета от Слуги народа Евгении Кулебы, это дает возможность застройщику легко засыпать озеро и менять его границы, а также бетонировать берег.

Повторно этот вопрос депутаты планируют рассмотреть на следующей сессии Киевсовета 23 сентября.