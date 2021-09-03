Суд отменил запрет на строительство высоток в украинских селах

2 сентября вступила в силу судебная отмена государственных строительных норм в части максимальной высотности зданий в населенных пунктах. Об этом сообщил на своей странице адвокат Юрий Храпко.

По его словам, 1 сентября апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции об отмене соответствующего пункта ГСН.

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Юрист подчеркнул, что наиболее актуальной оспоренная норма является для сел в пригородной зоне Киева, которая сейчас активно застраивается высотными жилыми зданиями.

"Это открывает окно возможностей для застройщиков в пригороде столицы. Ни для кого не секрет, что город Киев и регион — извечные конкуренты за покупателей недвижимости. В последнее время пригороды стали опережать столицу по объему строительства новых площадей недвижимости из-за ряда факторов. А с принятием такого решения эта тенденция на рынке может продолжиться", — пояснил он.

Храпко также спрогнозировал, что в дальнейшем решение об отмене этих норм будет обжаловано в Верховном суде, но задался вопросом, чью сторону займет он.

3 марта Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск общественной организации "Круг украинских строителей" к Министерству развития общин и территорий, отменив пункт ГСН о максимальной высотности зданий в населенных пунктах в зависимости от численности их населения. Нормы предусматривали следующую градацию ограничений:

- сельские населенные пункты до 1 тысячи человек — исключительно усадебная застройка;

- сельские населенные пункты от 1 тысячи человек — усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 12 м (до 4 этажей включительно);

- поселки городского типа — усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 15 м (до 5 этажей включительно);

- города до 50 тысяч человек — усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 27 м (до 9 этажей включительно);

- города от 50 до 100 тысяч человек — усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 48 м (до 16 этажей включительно);

- города от 100 тысяч человек — высотность многоквартирной жилой застройки устанавливается документацией по пространственному планированию.

Также был отменен отдельный пункт строительных норм, согласно которому размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается.