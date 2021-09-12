Из Киева — в Канев: на Днепре стартовали рейсы теплоходов на подводных крыльях (ФОТО)

11 сентября теплоход на подводных крыльях типа "Восход" компании "Нибулон" выполнил рейс из Киева в Канев.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, это произошло в рамках запуска пилотного проекта по возобновлению речного туристического маршрута Киев — Канев — Киев.

По информации ведомства, в ходе тестирования запланировано еще три проморейса — 12, 18 и 19 сентября.

"Однодневный промомаршрут состоит из путешествия по Днепру из Киева в Канев и обратно на скоростных теплоходах "Ракета". Пилотный проект организован с целью изучения спроса и возможности восстановления регулярных туристических маршрутов, включая возможность софинансирования таких программ со стороны государства" — отмечают в Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что для восстановления регулярных туристических маршрутов необходимо изучить спрос среди украинцев.

"Нам важно понимать, будет ли генерироваться необходимый для этого спрос среди украинцев. В дальнейшем планируем запускать маршруты из Киева в Чернобыль, Переяслав-Хмельницкий и Трахтемиров" — заявил Кубраков.

Ранее сообщалось, что комиссия Киевского горсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы рассмотрела вопрос о введении регулярных пассажирских перевозок речным транспортом между левым и правым берегами столицы.

Напомним, 10 августа 2019 года в Киеве открыли новый речной маршрут по Днепру — с Речного вокзала на Подоле до парка "Наталка" на Оболони.