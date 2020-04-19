Из КНР — во Францию: украинский самолет "Мрія" доставил медицинский груз в Париж (ВИДЕО)

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 " Мрія " выполнил второй рейс из Китая в страны ЕС по доставке грузов медицинского назначения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Сегодня, 19 апреля, самолет "Авиалиний Антонова" приземлился в аэропорту Париж-Ватри, который расположен примерно в 130 км от столицы Франции, сообщает ЦТС.

Как отмечает издание, рейс в Париж-Ватри выполнялся из Тянцзиня с промежуточной посадкой на дозаправку в Алматы. А сегодня после вылета из казахстанского аэропорта, Ан-225 также приземлялся в аэропорту Баку (Азербайджан).

При этом, как проинформировали в ГП "Антонов", на этот раз у китайской стороны возникла задержка во время погрузки. Из-за этого самолет прилетел во Францию на день позже изначально запланированной даты.

По информации аэропорта Париж-Ватри, "Мрія" привезла около 150 тонн груза (маски и прочие средства индивидуальной защиты).

Накануне в СМИ появилась информация о том, что "Мрія" будет задействована в перевозках средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из Китая в США.

Так, по информации BuzzFeed, замдиректора "Авиалиний Антонова" Виталий Шост заявил, что антоновские Ан-225 " Мрія " и Ан-124 "Руслан" выполнят как минимум 11 рейсов из Поднебесной в Соединенные Штаты в течение следующего месяца.

Информацию о стоимости рейсов Шост раскрывать не стал, но, как указывает американское издание, стоимость одного такого перелета может достигать $1 млн.

Merci aux agents du @DptMarne volontaires et en renfort des équipes de @Paris_Vatry pour assurer le traitement des avions et offrir ainsi la pleine capacité opérationnelle à cette plate-forme pleinement mobilisée dans crise sanitaire. pic.twitter.com/tsV6BILHQB — Christian Bruyen (@ChristianBruyen) April 19, 2020

Напомним, 14 апреля крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія" отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медицинским оборудованием и другими средствами борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что украинские "Авиалинии Антонова", мировой оператор супертранспортника Ан-225 "Мрія" грузоподъемностью 250 тонн, обеспечит по заказу германской Siemens транспортировку энергооборудования общим тоннажем порядка 2000 тонн для строящихся компанией новых теплоэлектростанций в Боливии.