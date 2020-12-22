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АПК 40 минут назад

Из-за жесткого контроля в Украине все меньше полей под техническую коноплю — исследование

В 2018 году посевные площади под эту агрокультуру уменьшились на 60,7%, а в 2019 — на 7,3%, по сравнению с годом ранее

Фото: Сrystalweed / Unsplash Фото: Сrystalweed / Unsplash
Фото: Сrystalweed / Unsplash

Мониторинг рынка технической конопли в Украине показывает, что посевные площади под эту агрокультуру продолжают динамично сокращаться.

Об этом заявили в аналитической компании Pro-Consulting, которая в ноябре 2020 года провела исследование рынка — как возможности выращивания конопли, так и производства их семян и продуктов переработки — масла, волокна, шрота.

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Аналитики отмечают, что в 2018 году поля под техническую коноплю уменьшились на 60,7%, а в 2019 — на 7,3%, по сравнению с годом ранее. Также в Украине почти не осталось перерабатывающих мощностей, хотя в советский период конопля выращивалась и перерабатывалась на территории страны достаточно интенсивно.

"Анализ рынка технической конопли в Украине свидетельствует о наличии нереализованного экспортного потенциала в этой сфере. Основной объем поставок за рубеж приходится на семена конопли, которые используются как посадочный материал, как сырье для изготовления косметики и продуктов питания", — отмечают эксперты компании.

Они добавляют, что в меньшем объеме, но стабильно экспортируются масло и шрот конопли, а вот другие производные продукты продаются на международном рынке лишь периодически, незначительные объемы даже не каждый год фиксируются в статистических отчетах.

В то же время, по их словам, в Украине рынок технической конопли все еще находится под влиянием достаточно жесткого государственного регулирования, которое связано с приравниванием безнаркотической конопли к наркотическим средствам.

"При этом выращивание технической конопли требует получения разрешения от МВД, а также приобретения посевного материала только в семеноводческих хозяйствах, внесенных в специальный государственный реестр", — поясняют аналитики.

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Они уверены, что в случае снятия административного давления, рынок технической конопли в Украине нашел бы условия для развития, поскольку данная культура хорошо растет в нашем климате, не требует применения средств защиты, улучшает качество почвы. К тому же семена и продукты переработки конопли пользуются большей популярностью на мировом рынке.

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