  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 60 минут назад

Жатву в Украине завершили на отметке 83,8 млн т: сколько чего намолотили

В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн т с площади 15,3 млн га

Фото: pexels.com Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Украинские сельхозпроизводители уже завершили проведение осенних полевых работ — уборочной кампании и сева озимых культур под урожай 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По оперативным данным областей, по состоянию на 14 декабря собрано 83,8 млн т основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га.

В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн т с площади 15,3 млн га.

В разрезе культур собрано:

- пшеницы — 25,1 млн т с площади 6,6 млн га;

- ячменя — 7,8 млн т с площади 2,4 млн га;

- гороха — 516,2 тысяч т с площади 237,7 тысяч га;

- кукурузы — 29,8 млн т с площади 5,3 млн га;

Читайте также:
В Украине только 20% фермерских хозяйств могут взять кредиты в банке

- гречихи — 106,5 тысяч т с площади 78,5 тысяч га;

- проса — 244 тысячи т с площади 150,4 тысяч га;

- сахарной свеклы — 9,2 млн т с площади 216 тысяч га;

- подсолнечника — 13,1 млн т с площади 6,4 млн га;

- сои — 2,8 млн т с площади 1,3 млн га;

- рапса — 2,6 млн т с площади 1,1 млн га.

Что касается результатов осенней посевной кампании, то украинские аграрии провели сев озимых культур на площади 8,07 млн га. В частности, посеяно: пшеницы — 6,1 млн га, ячменя — 954,7 тысячи га, ржи — 125,2 тысяч га, рапса — 881,1 тысячу га.

Читайте также:
Урожайность овощей и фруктов на юге Украины повысилась на 15-20%: влияет изменение климата

"2020 год стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине профицитное. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн т, что в 3 раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", — прокомментировал министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Он добавил, что сейчас Украина поставила на внешние рынки 12,2 млн т пшеницы, что соответствует запланированной динамике в рамках заключенного Меморандума с участниками зернового рынка.

При этом переходные остатки пшеницы в 2020/21 маркетинговом году ожидаются на уровне 1,5 млн т, которые постепенно будут пополняться урожаем нового сезона.

Напомним, по состоянию на 13 октября украинские сельхозпроизводители собрали 58,2 млн тонн основных культур с площади 18,8 млн гектаров.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Законопроект 3656 выгоден госбюджету и легальным аграропроизводителям — эксперты
Законопроект 3656 выгоден госбюджету и легальным аграропроизводителям — эксперты
Россия продолжает ограничивать экспорт продовольствия
Россия продолжает ограничивать экспорт продовольствия
Госгеокадастр за три недели передал общинам более 1,2 млн га сельхозземель
Госгеокадастр за три недели передал общинам более 1,2 млн га сельхозземель
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кличко обвинил "Укрбуд" в падении столбов на Шулявском мосту

  3. НБУ отменил книгу учета доходов для ФЛП

  4. "Интерпайп" назначил гендиректором бывшего руководителя "ArcelorMittal Кривой Рог"

  5. ПФУ утвердил новый показатель средней зарплаты для расчета пенсий: вырос на 316 грн

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...