Жатву в Украине завершили на отметке 83,8 млн т: сколько чего намолотили

Украинские сельхозпроизводители уже завершили проведение осенних полевых работ — уборочной кампании и сева озимых культур под урожай 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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По оперативным данным областей, по состоянию на 14 декабря собрано 83,8 млн т основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га.

В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн т с площади 15,3 млн га.

В разрезе культур собрано:

- пшеницы — 25,1 млн т с площади 6,6 млн га;

- ячменя — 7,8 млн т с площади 2,4 млн га;

- гороха — 516,2 тысяч т с площади 237,7 тысяч га;

- кукурузы — 29,8 млн т с площади 5,3 млн га;

- гречихи — 106,5 тысяч т с площади 78,5 тысяч га;

- проса — 244 тысячи т с площади 150,4 тысяч га;

- сахарной свеклы — 9,2 млн т с площади 216 тысяч га;

- подсолнечника — 13,1 млн т с площади 6,4 млн га;

- сои — 2,8 млн т с площади 1,3 млн га;

- рапса — 2,6 млн т с площади 1,1 млн га.

Что касается результатов осенней посевной кампании, то украинские аграрии провели сев озимых культур на площади 8,07 млн га. В частности, посеяно: пшеницы — 6,1 млн га, ячменя — 954,7 тысячи га, ржи — 125,2 тысяч га, рапса — 881,1 тысячу га.

"2020 год стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине профицитное. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн т, что в 3 раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", — прокомментировал министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Он добавил, что сейчас Украина поставила на внешние рынки 12,2 млн т пшеницы, что соответствует запланированной динамике в рамках заключенного Меморандума с участниками зернового рынка.

При этом переходные остатки пшеницы в 2020/21 маркетинговом году ожидаются на уровне 1,5 млн т, которые постепенно будут пополняться урожаем нового сезона.

Напомним, по состоянию на 13 октября украинские сельхозпроизводители собрали 58,2 млн тонн основных культур с площади 18,8 млн гектаров.