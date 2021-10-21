Устойчивое развитие 40 минут назад

Ледники Килиманджаро и других гор в Африке растают через 20 лет

Изменение климата приведет к растоплению всех ледников в Африке через 20 лет

Килиманджаро. Фото: Wikipedia Килиманджаро. Фото: Wikipedia
Килиманджаро. Фото: Wikipedia

Все три ледника в Африке исчезнут к 2040 годам из-за изменения климата, сообщает климатическое агентство ООН. Это знаковые  ледники гор Кения в Кении, Рувензори в Уганде и  Килиманджаро в Танзании, имеющие туристическое и научное значение.

Гора Кения растает на десять лет раньше, чем две другие горы, прогнозируют эксперты.

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"Быстрое сокращение последних оставшихся ледников в восточной Африке, которые, как ожидается, полностью растают в ближайшем будущем, сигнализирует об угрозе неминуемых и необратимых изменений в системе Земли", — говорится в заявлении Петтери Тааласа, главы Всемирной метеорологической организации. Особенно необходимы Африке инвестиции в технологии, которые помогут справиться с изменением климата, которое повлияет на экономику и уровень бедности населения, отметил Таалас.

По оценкам отчета, сейчас в Африке 118 млн бедных людей живут менее чем на $1,9 доллара в день, к 2030 году  они столкнутся с засухой, наводнениями и экстремальной жарой.  На континент приходиться более одного из 10 перемещений населения в мире. Более 1,2 млн человек в 2020 году покинули свои дома из-за штормов и наводнений. 

Хотя на Африку приходится менее 4% выбросов парниковых газов, на нее непропорционально сильно влияет изменение климата. Страны Африки к югу от Сахары должны будут ежегодно тратить $30-50 млрд, или 2-3% ВВП, на адаптацию, чтобы предотвратить еще худшие последствия.

Повышение температуры угрожает свести на нет последние 50 лет улучшения глобального здравоохранения, отмечено в докладе ВОЗ.

Доклад был выпущен в преддверии конференции ООН по изменению климата COP26, которая начнется в конце месяца в Глазго (Шотландия).  Страны-участницы планируют поделиться прогрессом и новыми целями, связанными с выполнением Парижских соглашений 2015 года, но критики скептически относятся к тому, что саммит будет эффективным.

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