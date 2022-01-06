Изменения в Налоговый кодекс, "Дія City" и реформа на Кипре: новости корпоративного мира в декабре 2021 года

Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы Международной юрслужбы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу.

Последний месяц 2021 года был насыщенным для мира корпоративных финансов и не дал шанса расслабиться специалистам по управлению. Новые планы, политики, проекты и многое другое — что стоит знать для понимания вектора движения в наступившем году.

В Украине

Подписан закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс о стимулировании развития цифровой экономики в Украине" ("Дія City")

Закон устанавливает специальный режим налогообложения для резидентов "Дія City". Выбор такого режима налогообложения является добровольным для резидентов "Дія City".

Базой налогообложения является сумма дохода, распределённая участникам юридического лица, сумма выплаты займа и основного долга нерезидентам режима "Дія City", суммы роялти, выплаченные нерезидентам "Дія City", суммы товаров/услуг, предоставленные бесплатно, финансовой помощи нерезидентам режима "Дія City".

Ставка налога для резидентов "Дія City" устанавливается на уровне 9%. Закон вступает в силу с 01.01.2022 года.

Подписан закон Украины № 1914 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений", (законопроект № 5600)

На что стоит обратить внимание?

Налогообложение выплат от образований без статуса юридического лица.

В НК Украины добавлено положение о порядке налогообложения выплат, полученных от трастов, фондов, партнерств и т.д. Выплаты от таких образований будут облагаться налогом по ставке 9% в случае соблюдения следующих условий:

трасты, фонды, партнерства осуществляют такие выплаты в связи с распределением прибыли или ее части в пользу его участников, партнеров, учредителей, доверителей, бенефициаров, выгодополучателей (выгодоприобретателей);

трасты, фонды, партнерства осуществляют такие выплаты в связи с распределением прибыли или ее части в пользу его участников, партнеров, учредителей, доверителей, бенефициаров, выгодополучателей (выгодоприобретателей); такие образования в соответствии с документами вправе осуществлять деятельность, направленную на получение дохода в интересах своих участников, партнеров, учредителей, доверителей, бенефициаров, выгодополучателей;

такие образования в соответствии с документами вправе осуществлять деятельность, направленную на получение дохода в интересах своих участников, партнеров, учредителей, доверителей, бенефициаров, выгодополучателей; не являются контролируемыми иностранными компаниями.

Получатель выплат должен будет подать годовую налоговую декларацию за соответствующий отчетный период с отражением таких выплат.

Предусматривается ставка налога в размере 18% от реализации третьего и последующих объектов недвижимости.

Третья и последующие продажи будут облагаться налогом по ставке 18% от чистого дохода — разницей между ценой продажи и ценой покупки такого объекта ранее.

Предусмотрено, что к расходам на приобретение инвестиционного актива приравнивается его стоимость, задекларированная во время одноразового декларирования.

Предусматривается возможность установления ограничения на выезд директора юридического лица или постоянного представительства при наличии непогашенного налогового долга.

В мире

Налоговая реформа на Кипре с повышением корпоративного налога

Министр финансов Кипра объявил о намерении правительства продолжить налоговую реформу, а именно повысить ставку корпоративного налога с 12,5% до 15% для крупных трансграничных компаний.

По словам министра, это даст возможность Республике Кипр улучшить национальную налоговую базу за счет снижения административного бремени при одновременном снижении налогового бремени для компаний, чтобы обеспечить нейтралитет продвигаемой реформы.

Планируется рассмотреть применение следующих изменений в налоговой сфере:

Повышение ставки корпоративного налога с 12,5% до 15%.

Снижение или отмена annual levy (сбора) в размере 350 евро.

Сокращение взноса на процентный доход.

Введение налога на выбросы углерода с постепенным повышением налогов на ископаемое топливо, а также введение экологических сборов для достижения экологических целей.

Корректировка ставок НДС на основе недавнего решения Совета по экономическим и финансовым вопросам Европейского Союза (ECOFIN), включая продукцию и услуги, относящиеся к сфере общественного здоровья и к зеленой и цифровой экономике.

Завершение налоговой реформы планируется в 2022 году.

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