Як ВРМ-система допомогла компанії Adidas заробляти більше та підвищити продуктивність

Для того щоб стати лідером на ринку, компанія Adidas пройшла через чимало змін. Наприклад, впровадила ВРМS (систему керування бізнес-процесами), що допомогла автоматизувати та прискорити роботу кількох відділів.

Розповідаємо, що зробили в компанії та яких результатів досягли.

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Які проблеми були в Adidas

Adidas — один із найстаріших виробників спортивного одягу у світі. Як не дивно, але саме це в певний момент зіграло з компанією злий жарт — більшість процесів були застарілі, неефективні та велися "за звичкою". Вони гальмували роботу підприємства, заважали заробляти більше, ще і приносили додаткові витрати.

Тому ще в 1996 році керівництво вирішило змінити цю ситуацію та підвищити продуктивність, впровадивши ВРМ-систему.

Які були передумови впровадження ВРМ:

документи та всю інформацію між відділами співробітники передавали вручну;

система показувала оформлення замовлень та виставлення рахунків-фактур зі значною затримкою;

документація була в паперовому вигляді, а не в електронному;

було складно знайти та перевірити дані та документи клієнтів;

процеси були трудомісткі, мали низьку продуктивність.

Компанії потрібно було швидше розглядати скарги покупців та відповідати їм. Однак відділи обслуговування клієнтів, кредитування та опрацювання претензій потонули в папері, не могли знайти потрібні документи та інформацію, були не здатні ефективно налаштувати процеси.

Відгуки та скарги клієнтів неможливо було відслідковувати в режимі реального часу, документи для перевірки претензій було складно знайти, тож компанія дарма витрачала чимало коштів на відшкодування витрат покупцям.

Крім того, були проблеми з конфіденційністю інформації, пов’язаної з клієнтами, і це турбувало юридичний відділ.

Вирішити ці проблеми компанія спробувала за допомогою системи керування бізнес-процесами.

Які в компанії були цілі впровадження ВРМ-системи

Забезпечити доступ до файлів клієнтів у режимі реального часу;

економити на управлінні кредитами та скаргах;

спростити організацію робочих процесів, зробити її ефективнішою;

полегшити доступ до документів;

прискорити розгляд претензій;

усунути паперові документи та перевести все в цифру.

Що зробили в компанії

Adidas почав використовувати ВРМ-систему Global 360 Enterprise. Спершу її запустили у відділі обслуговування клієнтів, а пізніше — у відділах управління кредитами та опрацювання скарг.

Усі паперові документи — 200 тисяч щомісяця — оцифрували та індексували. До цього співробітники витрачали занадто багато часу на їх пошуки. А із запровадженням ВРМ-системи користувачі миттєво знаходили всі пов’язані між собою документи в одному місці.

Система автоматично створювала папки, що стосувалися розгляду кожної окремої скарги. Там зберігали всю інформацію, необхідну для її розгляду.

Інформація між відділами передавалася не вручну, а автоматично. Весь процес розгляду скарги — від надходження до розв’язання проблеми й архівування — спростили і пришвидшили.

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Яких результатів досягла компанія