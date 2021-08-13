Компания Adidas договорилась о продаже бренда Reebok за €2,1 млрд

Немецкий концерн Adidas AG договорился о продаже бренда Reebok американской компании Authentic Brands Group.

Стороны рассчитывают закрыть сделку на сумму до €2,1 млрд в первом квартале 2022 года, говорится на сайте компании.

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При этом известно, что Adidas приобрела Reebok в 2006 году за $3,8 млрд.

Указано, что Adidas планирует направить основную часть денег от продажи Reebok на поощрение акционеров.

"Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который сделали бренд и стоящая за ним команда", — заявил глава Adidas Каспер Рорстед.

В свою очередь основатель Authentic Brands Group Джейми Солтер рассказал, что продолжение истории Reebok — большая честь для его компании.

"Это важная веха для ABG, и мы стремимся сохранить целостность, инновации и ценности Reebok <...> Мы надеемся на тесное сотрудничество с командой бренда, чтобы развить его успех", — добавил менеджер.

Известно, что американская Authentic Brands Group, в частности, владеет брендами одежды Forever 21 и Juicy Couture, еженедельным спортивным журналом Sports Illustrated, а также производителем теннисного снаряжения Prince.

Напомним, Adidas приобрела Reebok в 2006 году за $3,8 млрд. О том, что немецкая компания задумалась о продаже Reebok, агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало еще в октябре 2020 года.

По данным немецкого журнала Manager Magazin, в покупке Reebok была заинтересована компания VF Corp., владеющая брендами Timberland и North Face, а также китайский производитель спортивных товаров Anta International Group Holdings.

Как сообщалось, о намерении продать бренд Adidas официально объявила в феврале 2021 года. Производитель принял такое решение в процессе разработки новой пятилетней стратегии. Тогда говорилось, что компания намерена сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров.

"После внимательного анализа мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга. В ближайшие месяцы мы будем усердно работать, чтобы обеспечить успешное будущее бренда Reebok и стоящей за ним команды", — говорил Рорстед в февральском сообщении.

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