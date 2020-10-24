Компания Adidas готовит продажу Reebok — СМИ

Крупный немецкий производитель спортивной одежды Adidas изучает вопрос о продаже бренда Reebok.
Обсуждения об этой сделке находятся на начальном этапе, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
При этом уточняется, что окончательное решение производитель спортивной одежды примет в ближайшие месяцы.
Известно, что о возможности продажи Reebok писало ранее издание Manager Magazin. Сообщалось, что в сделке заинтересованы владеющая брендами Timberland и North Face VF Corp и китайская компания Anta International Group Holdings.
По данным СМИ, генеральный директор Adidas Каспер Рорстед думал о продаже Reebok еще до пандемии коронавируса. Тогда он намеревался выручить от сделки 2 млрд евро. Однако теперь сумма может сократиться в связи со снижением выручки компании.
Напомним, немецкая компания Adidas приобрела американскую Reebok в 2005 году. Сумма сделки тогда составила $3,8 млрд.
Ранее компания Adidas в своем Twitter сообщила, что Google, Adidas и EA Sports работают над новой линейкой "умной" одежды.
Также сообщалось, что по итогам I квартала 2020 года, прибыль компании Adidas обвалилась на 93%.