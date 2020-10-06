Кабмин поддержал Ахметова: ДТЭК разрывает договор аренды с ГП "Добропольеуголь"

6 октября Кабинет Министров Украины опубликовал распоряжение о создании вертикально-интегрированной компании с участием ПАО "Центрэнерго" и государственных угледобывающих предприятий.

Как сообщает пресс-служба компании ДТЭК, достигнутая договоренность о прекращении договора аренды шахт "Добропольеуголь" позволит присоединить их к новосозданной компании, что, по мнению экспертов компании, стабилизирует ситуацию с реализацией угля и обеспечит шахтеров Доброполья стабильной работой.

В компании напомнили, что в июле 2020 года Кабинет министров и Минэнерго инициировали диалог по поиску системного решения, которое гарантирует шахтерам постоянный сбыт, а энергетикам — стабильные поставки угля на ТЭС. Для проработки этого вопроса была создана межведомственная группа.

Результатом работы этой группы стала идея создания вертикально-интегрированной компании с участием ПАО "Центрэнерго" и государственных угледобывающих предприятий.

"Присоединение шахт "Добропольеуголь" к "Центрэнерго" гарантирует шахтерам постоянный рынок сбыта угля, а, значит, шахтеры будут обеспечены работой. И это самое главное. За 10 лет ДТЭК инвестировал в развитие шахт Добропольеуголь более 400 млн долларов, был реализован ряд важных технологических проектов для развития предприятий. Благодаря этому шахты способны ежегодно поставлять на ТЭС "Центрэнерго" 4 млн тонн угля", — подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Передача имущества "Добропольеуголь" будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.

ДТЭК взяла в аренду ГП "Добропольеуголь" во времена президентства Януковича в 2012 году на 49 лет.

В состав "Добропольеугля" входят пять шахт в Донецкой области с промышленными запасами более 200 млн тонн.

В 2019 году "Добропольеуголь" добыло 3,3 млн тонн угля. Убыток предприятия составил 0,5 млрд грн, а оборот — 4,2 млрд грн.

На конец 2019 года на предприятии работало 6,5 тысяч работников. С 2012 года, когда ДТЭК взял госпредприятие в аренду, штат работников сократился почти на 4,5 тысяч человек.

Напомним, весной в компании "ДТЭК" Рината Ахметова сообщили, что вводят в простой крупнейшее угольное объединение Украины "Павлоградуголь".

Также "ДТЭК" уведомил, что еще ряд угольных объединений, в частности, "Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и "Октябрьская", приостанавливают добычу угля с 1 апреля из-за системного кризиса в энергетической сфере Украины, импорт электроэнергии и угля и вмешательства в работу рынка политиков.