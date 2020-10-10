Кабмин решил усилить кибербезопасность в Украине

Кабинет Министров Украины одобрил Постановления, которые усиливают кибербезопасность и киберзащиту в Украине

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, правительство одобрило два постановления, касающиеся объектов критической инфраструктуры.

В частности, Кабмин определил объекты критической инфраструктуры — стратегически важные для государства предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности.

Изменения помогут провести аудит информационной безопасности объектов и оценить уровень потенциальной опасности для каждого из объектов. Киберзащита будет обеспечена в соответствии с потенциальными угрозами.

Принятыми постановлениями определены механизмы и критерии отнесения объектов к объектам критической инфраструктуры, категорий критичности. Главный критерий — нарушение стабильной работы этих объектов может привести к чрезвычайным ситуациям или опасности для государства.

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"Кибератака на такие объекты повлияет на их функционирование, а потенциальные риски — опасны для государства. Это предприятия и учреждения в сферах энергетики, химической промышленности, транспорта, технологий и электронных коммуникаций, банковский и финансовый сектор. Нарушение этих систем повлечет чрезвычайные ситуации и будет иметь негативное влияние на состояние экологической, энергетической, экономической безопасности и обороноспособность. Поэтому эти объекты требуют особого внимание по киберзащите", — заявил вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме этого, планируется создание Госреестра объектов критической информационной инфраструктуры и обеспечение его функционирования Госспецсвязи.

Также будут определена единая система учета и хранения данных об объектах критической инфраструктуры.

Напомним, в конце января Президент Украины Владимир Зеленский ввел в Национальном координационном центре кибербезопасности должность заместителя руководителя, которым будет заместитель секретаря СНБО Украины, к ведению которого отнесены вопросы кибербезопасности.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что субъекты украинской системы кибербезопасности за месяц отбили 11 кибератак.