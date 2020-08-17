В Минцифры решили усилить кибербезопасность Государственной службы спецсвязи

Министерство цифровой трансформации и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предложат Кабинету министров концепции реформирования Госспецсвязи, а также органов, учреждений, предприятий и учреждений, входящих в сферу госуправления.

Как отмечают в Минцифры, самое главное — убрать несвойственные и дублирующие функции службы. Кроме этого, служба будет сопровождать цифровую трансформацию государства.

В связи с этим, Минцифры вместе с Администрацией Госспецсвязи подготовят правительству предложения реорганизации Государственного центра киберзащиты.

Кроме этого, разрабатывается проект решения Кабмина об утверждении порядков формирования перечня объектов критической информационной инфраструктуры, а также по обеспечению функционирования системы киберзащиты государственных информационных ресурсов.

Предложенные предложения обеспечат механизм кибербезопасности органов государственной власти, информационно-телекоммуникационных систем, находящихся в их собственности или администрировании.

Дополнительно Госспецсвязи будет координировать обеспечение кибербезопасности.

Напомним, в конце января Президент Украины Владимир Зеленский ввел в Национальном координационном центре кибербезопасности должность заместителя руководителя, которым будет заместитель секретаря СНБО Украины, к ведению которого отнесены вопросы кибербезопасности.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что субъекты украинской системы кибербезопасности за месяц отбили 11 кибератак.