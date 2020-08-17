IT и Телеком 10 минут назад

В Минцифры решили усилить кибербезопасность Государственной службы спецсвязи

Госспецсвязи оптимизирует свою структуру, избавится от несвойственных ей функций и усилит киберзащиту объектов критической инфраструктуры

Фото: пресс-служба Минцифры Фото: пресс-служба Минцифры
Фото: пресс-служба Минцифры

Министерство цифровой трансформации и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предложат Кабинету министров концепции реформирования Госспецсвязи, а также органов, учреждений, предприятий и учреждений, входящих в сферу госуправления.

Как отмечают в Минцифры, самое главное — убрать несвойственные и дублирующие функции службы. Кроме этого, служба будет сопровождать цифровую трансформацию государства.

Кратко и по делу в Telegram

В связи с этим, Минцифры вместе с Администрацией Госспецсвязи подготовят правительству предложения реорганизации Государственного центра киберзащиты.

Кроме этого, разрабатывается проект решения Кабмина об утверждении порядков формирования перечня объектов критической информационной инфраструктуры, а также по обеспечению функционирования системы киберзащиты государственных информационных ресурсов.

Читайте также:
Утечка данных украинцев: бот заблокирован, но Минцифра все же хранит данные "Дії"

Предложенные предложения обеспечат механизм кибербезопасности органов государственной власти, информационно-телекоммуникационных систем, находящихся в их собственности или администрировании.

Дополнительно Госспецсвязи будет координировать обеспечение кибербезопасности.

Напомним, в конце января Президент Украины Владимир Зеленский ввел в Национальном координационном центре кибербезопасности должность заместителя руководителя, которым будет заместитель секретаря СНБО Украины, к ведению которого отнесены вопросы кибербезопасности.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что субъекты украинской системы кибербезопасности за месяц отбили 11 кибератак.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Легализация блокчейна: как в мире регулируют криптовалюты и когда это произойдет в Украине
Легализация блокчейна: как в мире регулируют криптовалюты и когда это произойдет в Украине
Кабмин передал на приватизацию около 200 госпредприятий
Кабмин передал на приватизацию около 200 госпредприятий
Кабмин определился, когда украинцы окончательно откажутся от паспорта-книжечки
Кабмин определился, когда украинцы окончательно откажутся от паспорта-книжечки
Загрузка...
Новое видео
Есть вопросы: Что говорят украинцы о протестах в Беларуси / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Глава НБУ: украинцы "проедают" свои сбережения

  3. В Лондоне умер внук экс-президента Казахстана Назарбаева

  4. Глава Центризбиркома заявил о давлении со стороны Офиса Президента

  5. Сильвестр Сталлоне решил продать свой роскошный Cadillac за $350 тысяч

Загрузка...