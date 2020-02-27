IT и Телеком 1 час назад

Кабмин ввел квоты для трудоустройства иностранных специалистов в украинских ІТ-компаниях

Иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах

Кабмин ввел квоты для трудоустройства иностранных специалистов в украинских ІТ-компаниях Кабмин ввел квоты для трудоустройства иностранных специалистов в украинских ІТ-компаниях
Фото: Promdevelop

Кабинет министров поддержал предложение Министерства цифровой трансформации по установлению квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры на своей странице в Facebook.

"Спрос на ІТ-специалистов значительно превышает потенциал внутреннего рынка. Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений. В то же время в стране открывается около 40 тысяч вакансий для специалистов в этой сфере. Кроме того, определенная часть украинских специалистов едет работать за границу, а некоторые работают на фрилансе. Иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах", — объясняют в Минцифры.

В ведомстве уверяют, что иммиграционные квоты не уменьшат спрос на украинских работников.

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"Главное, что мы получим — приток специалистов, которые смогут помочь нам быстрее и качественнее развивать индустрию в Украине, и, как следствие, мотивировать больше украинцев оставаться работать здесь", — считают в ведомстве.

Квоты будут распределены между городами Украины в следующей пропорции:

  • Киев — 2500;
  • Харьков — 700;
  • Днепр — 600;
  • Одесса — 600;
  • Львов — 600.

Отметим, что квота на иммиграцию — это предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предоставляют разрешение на иммиграцию в течение календарного года. Они более эффективны, чем рабочая виза.

Визу надо возобновлять ежегодно, человек остается привязанным к конкретному месту. Квоты же дают специалисту возможность проходить проверку раз в 10 лет и свободу выбора где работать и даже создавать здесь собственный продукт.

"Иностранные ІТ-специалисты смогут получить вид на жительство и им не нужно будет получать ежегодные разрешения, трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины, нет привязки к конкретным срокам пребывания в Украине и к конкретному месту работы и должности, есть возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей, а также открыть ФЛП", — объяснили все преимущества в Минцифры.

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