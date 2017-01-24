Как повлияют на экспорт украинского металлопроката пошлины, введенные Пакистаном

В конце прошлой недели правительство Пакистана огласило решение о введении с 19 января 2017 года антидемпинговых пошлин на отдельные виды металлопродукции происхождением из Китая и Украины сроком на пять лет.

Расследование началось в июле 2015 года по инициативе местного производителя плоского проката Aisha Steel Mills Limited Karachi. Под расследование попали холоднокатаные рулоны и листы толщиной 0,15-2,5 мм и шириной более 600 мм, которые проходят по кодам Таможенного тарифа Пакистана 7209.1690, 7209.1790, 7209.1890, 7209.1610, 7209.1710, 7209.1810, 7209.2690, 7209.2790, 7209.2890, 7209.2610, 7209.2710 и 7209.2810.

Согласно сообщению Национальной тарифной комиссии страны Пакистана, антидемпинговые пошлины являются окончательными, введены ретроактивно в диапазоне от 13,17% до 19,04% на холоднокатаные (х/к) рулоны и листы.

В частности, продукция ЧАО "ММК им.Ильича" (ММКИ) облагается пошлиной в размере 18,36%, ПАО "Запорожсталь" и других украинских предприятий- 18,92%. При этом в сообщении Нацкомисии отдельно отмечается, что санкции не будут применяться на продукцию, которая импортируется с целью переработки и дальнейшего экспорта из Пакистана.

Смогут ли в таких условиях украинские металлурги поставлять плоский х/к прокат в эту страну?

"Данная пошлина не является полностью заградительной и зависит от конъюнктуры цен на рынке Пакистана. Кроме того, при переработке рулона и экспорта продукции из него, она не взимается", — пояснили Delo.UA в пресс-службе группы "Метинвест", которая управляет сбытом "Запорожстали" и ММКИ. В компании отмечают, что такая схема взаимодействия возможна с переработчиками продукции в Пакистане, однако в среднесрочной перспективе представляется менее эффективной по сравнению с другими рынками.

Решение Пакистана о введении пошлин в отношении украинской металлопродукции может на первый взгляд является достаточно серьезным. Однако взаимоотношения наших стран в этой сфере нельзя назвать очень тесными.

"Несмотря на то, что Пакистан не является значимым рынком для украинских экспортеров, он представлял интерес для нишевых поставок металлопроката с добавленной стоимостью. Традиционно преобладал плоский прокат — горяче- и холоднокатаный. По нашим расчетам, в эту страну было экспортировано около 40 тыс. тонн металлопродукции в 2015 году. В 2016-м этот показатель сократился приблизительно до 30 тыс. тонн. Более того, в прошлом году вообще не было поставок холоднокатаного проката", — рассказал аналитик "Агентства индустриального маркетинга" Александр Шейко.

В "Метинвесте" уточняют, что 2014 году на рынок Пакистана его предприятиями было поставлено 18 тыс. тонн плоского проката, попадающего под действие пошлин. В 2015 году — 4,8 тыс. тонн. "В 2016-м поставки не осуществлялись в связи с негативной конъюнктурой рынка Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в первом полугодии и более эффективными продажами на других направлениях во втором полугодии", — акцентируют в компании.

Не исключено, что украинские производители прекратили поставки на этот рынок, чтобы избежать получения ретроспективных пошлин на уже поставленную продукцию.

По их данным, после введения антидемпинговых пошлин против российского и китайского холоднокатаного рулона в ЕС, а также существенного улучшения качества холоднокатаных рулонов ММКИ, продажи на европейском направлении были более маржинальными, что привело к уходу с низкоэффективных рынков.

Напомним, по данным АИМ, в 2016 году основными географическими рынками сбыта украинской металлопродукции стали страны ЕС — 33,5%, Африки — 20,7%, Восточной Европы — 19,2%, Ближнего Востока — 13,2% и СНГ — 7,2%. В прочие страны было отправлено 6,2% изделий из черного проката.

По данным worldsteel, в 2015 году в Пакистане было произведено 2,89 млн тонн стали. При этом суммарный импорт плоского проката составил 2,46 млн тонн при отсутствии его экспорта.

"Данное решение не скажется на объемах производства холоднокатаного рулона компании в 2017 году", — резюмируют в "Метинвесте". Других крупных производителей подобной продукции в Украине нет.