Как найти хорошую работу в Украине: рекомендации рекрутеров

Поиск работы — нелегкий процесс, требующий от соискателя максимальной отдачи и готовности потратить свое время. Чем лучше вы подготовлены, тем быстрее найдете подходящий вариант.

С чего начать искать работу

Нужно понять для самого себя, в какой сфере вы особенно хороши. Учитывайте и личные интересы, чтобы вам хотелось ходить на работу. Грамотно оценивайте рынок труда, понимая, на какую зарплату можете рассчитывать. Для этого можно проштудировать тематические ресурсы, пообщаться со специалистами и т.д.

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Перед стартом нужно определиться с основными критериями:

видом деятельности, который вам интересен;

должностью;

размером заработной платы;

типом организации — коммерческая или государственная структура.

Настройтесь на поиск работы, понимая, что процесс может занять какое-то время.

Какие каналы использовать

Существует множество вариантов, главное, не сидеть на месте:

через знакомых — не пренебрегайте общением, часто слухи помогают быстро находить хорошие места, возможно, кто-то из друзей работает в компании, которой нужен сотрудник вашего уровня;

прямой контакт с работодателем — рассылка писем, звонки и т.д.;

государственные службы занятости;

кадровые агентства;

интернет — в этом сегменте доступен широкий выбор инструментов для поиска работы.

Самым эффективным вариантом становится интернет, а именно: специализированные сайты с вакансиями, социальные сети (профильные группы), мобильные приложения. Это наиболее быстрые и удобные каналы.

Для быстрого поиска работы в Украине можно использовать сайт https://besplatka.ua/rabota, на котором постоянно обновляются вакансии по всем направлениям: менеджмент, строительство, работа на дому, торговля и т.д. Для сортировки объявлений предусмотрены фильтры — размер оплаты, тип занятости (полная, частичная, удаленная и т.д.), требования к соискателям (опыт, образование) и пр.

Как составить цепляющее резюме

Резюме должно содержать основную информацию о соискателе: этапы карьеры, опыт, особые навыки и знания, сильные стороны, достижения. Делайте акцент на информации, интересной потенциальному работодателю. У вас есть всего несколько секунд, чтобы заинтересовать рекрутера, поэтому нельзя:

превращать резюме в простыню (излагайте информацию кратко);

допускать пафос и неуместный юмор;

проявлять невнимательность (тщательно изучите требования, указанные в вакансии).

Оптимальный размер — 1-2 страницы. Укажите контактную информацию, кратко опишите преследуемые цели. Наполняйте резюме фактами, придерживайтесь строгого и официального стиля.

Подготовка к собеседованию

Узнайте как можно больше информации о компании, в которой планируете получить место — изучите сайт организации, почитайте отзывы и т.д. Отправляясь на собеседование, нужно знать, чем конкретно занимается работодатель, что производит и какие услуги оказывает, какие у него цели и т.д.

Будьте готовы к вопросам ("на какую зарплату рассчитываете?", "почему пришли именно к нам?") и т.д., о том, как к ним подготовиться, хорошо рассказывают рекрутеры в разных материалах (найдите и почитайте).

Чего нельзя делать при поиске работы

В процессе поиска соискатели совершают много ошибок. Нельзя делать следующего:

Думать только о себе — думайте и о работодателе, чем именно сможете ему помочь.

Воспринимать отказ как личную обиду — используйте негативный опыт в свою пользу, разбирая ошибки (к тому же, вы можете просто не подойти работодателю по какому-то требованию, и это нормально).

Считать возраст помехой — при правильном подходе найти хорошее место можно в любом возрасте.

Рассчитывать, что сразу получите должность мечты — понимайте, что поиск занимает время.

Сохраняйте активность и будьте нацелены на результат.