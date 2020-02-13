Как построить фундамент для роста своего бизнеса

Есть такое популярное понятие — квантовый скачок. Его сегодня применяют к разным сферам деятельности, в том числе и к предпринимательству.

Миллионеров спрашивают: "Как вы совершили квантовый скачок в вашем бизнесе?". Для начинающих проводят тренинги "Как сделать квантовый бизнес-скачок за N недель". Кто-то, наверное, просто его ждёт как какого-то просветления.

В жизни компании, действительно, есть уровни развития, которые она проходит. Был малый бизнес — стал средний. Был средний — стал большой. Но одномоментно это не случается. "Квантовый скачок" — следствие, а не причина. Сам переход можно называть как угодно, но для роста бизнеса нужен фундамент. Как его создать?

На Get Business Fest 2020, который состоится 28 февраля, я планирую выступить с этой темой и пообщаться с аудиторией. Вот несколько тезисов для будущего разговора:

1. Если уверен, то не слушай экспертов. Например, когда мы начинали, никто не верил, что можно финансировать б/у технику, поскольку ее сложно оценить, она ломается и не может стать надёжным залогом. Нам также говорили, что с мелким бизнесом лучше не иметь дела. Якобы, это самые рисковые сделки, поскольку малейший кризис — и они сразу перестают платить.

Мы выпустили и успешно разместили корпоративные облигации, когда все профессиональные участники советовали, что сейчас не время. Никого не послушав, мы делали то, в чём были уверены. А сегодня уже рынок тоже к этому приходит. Если ты идёшь по следам предшественников, повторяешь то, что уже сделано, большого роста не ожидай. Будешь всегда догоняющим.

2. Репутация — это важный актив. Когда ты только начинаешь, когда твоя компания маленькая, у тебя ещё мало активов и формальных подтверждений платежеспособности. Но, если у тебя есть безупречная репутация — это мощный ресурс. Банк может не дать тебе кредит, потому что у тебя нет залога.

Однако хорошая деловая репутация позволяет привлекать деньги инвесторов. Поставщики могут отгружать тебе товар с отсрочкой платежа, поскольку тебе доверяют. Клиенты повторно возвращаются, потому что ты не пытаешься их обмануть, честно продавая свой продукт. Репутация во всех смыслах — это основа для долгосрочного сценария работы на рынке.

3. Прозрачность и цивилизованность ведения бизнеса. Чем меньше компания, тем больше соблазнов вести себя, условно говоря, как "мелкий лавочник". То есть, минимум дохода показывать официально, использовать какие-то ФОПы, делать какие-то вещи на коленке и так далее. Но нужно видеть перспективу 5-ти или хотя бы 3-х лет и понимать, что то, как ты работаешь сейчас, будет видно и потом.

Возможно, сейчас тебе будет сложнее. Ты будешь платить больше налогов, сложнее будет учет. Но если ты рассчитываешь на долгосрочную перспективу, планируешь расти, работать с банками и инвесторами, выходить на рынок корпоративных заимствований, нужно уже сейчас выстраивать структуру компании и формировать свою отчётность прозрачно.

4. Мир большой и денег очень много. Часто можно слышать от представителей малого бизнеса: "Мне сложно получить ресурс, у меня нет доступа к…". Но если ты уверен в том, чем ты занимаешься, если у тебя хорошая репутация, понятная компания и модель работы, то ты способен привлечь инвестора.

Каждый предприниматель должен понимать, что привлечение инвестиций в компанию, привлечение финансовых ресурсов — это такая же часть его обязанностей, как продажи, производственная или логистическая составляющая, которую он должен освоить. Нужно учиться это делать. Нужно ставить себе такую задачу и работать над её решением.

Разумеется, каждый вид бизнеса обладает своими уникальными особенностями, в которые нужно вникнуть, прежде чем давать какие-то советы. Универсальных алгоритмов роста в духе: "Сделайте вот так, и у вас обязательно всё начнёт быстро расти" нет.

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Однако общие принципы для формирования основы для роста компании существуют. Именно о них шла речь выше. Очевидно, что рассчитаны они на долгосрочный период. Бизнес без основы "квантового скачка" не совершает.

Колонку подготовил финансист, управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА Капитал" Антон Дядюра специально для Delo.ua.