Какие дела открыли против "Мотор Сичи"

21 июля 2017, 18:12
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Против "Мотор Сичи" правоохранители открыли несколько уголовных дел. Они касаются в незаконном выводе акция на офшоры (к тому же акции пытались продать иностранцу), завышения цен на авиадвигатели и выводе средств на фиктивные компании. Фигурантами этих дел значится руководство компании

Какие дела открыли против Увеличить картинку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о претензиях уголовного характера к ПАО "Мотор Сич" (Запорожье).

"Относительно предприятия "Мотор Сич" есть несколько уголовных производств. Одно из них ведет Служба безопасности Украины. Оно сводится к тому, что большая часть акций, которые были ранее выведены на оффшорные компании, была передана в собственность в неустановленном законодательством порядке", — сказал он на пресс-конференции в Днепре в пятницу в Днепре.

Генпрокурор пояснил, что предприятия оборонного комплекса Украины, к которым относится и "Мотор Сич", должны согласовывать отчуждение своих акций с соответствующими государственными учреждениями, тогда как этого сделано не было.

Луценко также рассказал, что Главное следственное управление Генпрокуратуры проводит проверку факта вероятного расхищения государственных средств во время выполнения предприятием государственного оборонного заказа.

"Речь идет о вероятном завышении цен на двигатели и дальнейшем выведении средств через фиктивные структуры, в том числе путем использования так называемых "мусорных акций", — пояснил он.

По словам генпрокурора, в течение месяца будут проводиться обыски, экспертизы, после чего Генпрокуратура сможет выйти на объявление подозрения.

"Сейчас в качестве фигурантов в деле значится руководство предприятия "Мотор Сич"… Никто не назначает подозрения, а тем более виновных. Мы должны проанализировать документы — кто подписывал, кто давал разрешение. Только после изучения документов объявим подозрение", — подытожил Луценко.

Кроме того, генпрокурор сообщил, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказал покупателю контрольного пакета акций "Мотор Сичи". "Этим покупателем является гражданин другого государства. Комитет объясняет это (решение) несоответствием конкурентоспособности на рынке", — сказал генпрокурор.

Напомним, сегодня пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении Национальной полиции выявил схему присвоения средств "Мотор-Сич" в сумме более 350 млн грн через покупку "мусорных" ценных бумаг.

По ее словам, на сегодняшний день завершено проведение обысков на основных объектах и по месту жительства ключевых фигурантов, задействованных в противоправной схеме, вследствие чего были изъяты $500 тыс. и значительный объем антикварных ценностей, в отношении которых решается вопрос об аресте. Досудебное расследование продолжается, уточнила Сарган.

СПРАВКА

ПАО "Мотор Сич" — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

Почетным президентом ПАО "Мотор Сич" является народный депутат (группа "Воля народа") Вячеслав Богуслаев. Он задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: мотор сич 14307794 , юрий луценко

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Какие дела открыли против
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