Каким будет новый мировой порядок после пандемии

"Никому не желаю жить в эпоху перемен!", — говорили в древнем Китае. Но нам пришлось неожиданно для себя оказаться в новой реальности, которая еще вчера казалась фантастической. Пандемия COVID-19 радикально изменила мир и продолжает его менять. Не надо обольщаться, что эпидемия пройдет, и все вернется на круги своя. Так, как было раньше, никогда уже не будет.

Об этом свидетельствует опыт крупных пандемий, которые пережило человечество за тысячелетия своей истории. Кроме собственно биологических, социальных, политических, международные последствия были огромными. Свергались престолы, с карт сметались страны, перекраивалась живая ткань общества, менялось мировоззрение.

Так называемая "Юстинианова чума" середины VI века ослабила мощные империи того времени и способствовала зарождению и распространению новой мировой религии — ислама. На смену остаткам античности в Азии, Африке и части Европы пришла новая исламская цивилизация.

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"Великая чума" или "Черная смерть" в середине XIV века убила 60% жителей европейского континента, но одновременно сделала тех, кто выжил, свободнее, дала толчок для новой экономической модели — капитализма, породила сомнения в силе церкви, что затем вылилось в реформацию, и даже спровоцировало такое уникальное художественно-культурное явление как Ренессанс.

Вместо мелких лоскутных государств возникли крупные централизованные монархии с развитой системой управления. Наконец, пандемия так называемого испанского гриппа в 1918-1920 годах стала одним из факторов победы в Первой мировой войне англо-франко-американского альянса, поскольку у них уровень инфицирования был меньшим, чем у противников.

Испанка окончательно разбила социальные барьеры традиционного общества, открыв путь современной демократии, теории равных прав и возможностей для всех людей. А еще после этой пандемии мир недосчитался трех империй.

Сейчас мир находится в точке неопределенности, что предусматривает несколько вариантов развития событий. Наиболее вероятным на данный момент представляется углубление кризиса глобального мира, самоизоляция государств, замкнутость рынков и попытки достичь автаркии — системы замкнутого производства с минимальной зависимостью от внешней торговли.

Политические системы тоже трансформируются. Либеральная демократия будет атакована правыми силами, требующими усиления роли государства, жесткого контроля над людьми и более централизованного процесса принятия решений.

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Пандемия станет испытанием для расовой и межэтнической толерантности. Увеличатся призывы закрыть страны для "чужих", в которых увидят потенциальную угрозу. Наднациональные объединения (такие как Евросоюз) вынуждены будут либо подстроиться под новую реальность, либо исчезнуть.

К сожалению, Украина не будет формировать тренды, а вынуждена будет их перенимать. Надо честно признать, что мир станет более жестким, эгоистичным и менее эмпатичным. Надеяться на любые благодеяния со стороны международного сообщества не приходится. Но одновременно — это шанс перезапустить свою экономику, развить те ее секторы, которые будут наиболее востребованными в новой экономической реальности и найти свое место под солнцем в этом дивном новом мире.