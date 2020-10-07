Kernel відкрив цілодобовий паркінг для вантажівок у Кропивницькому

Паркінг у Кропивницькому має розвантажити місто від крупногабаритного транспорту. Щороку компанія збільшує перевезення продукції автотранспортом, зокрема до олійноекстракційних заводів. В 2019 року було перевезено 5 млн тонн зернових та олійних культур, в поточному році — вже понад 6 млн тонн.

"Це значне навантаження автівок на вулиці населених пунктів, зокрема Кропивницького. Через це ми вирішили розвантажити місто від вантажівок і створити комфортні умови для перевізників-партнерів", — повідомив Микола Мірошниченко, Директор з логістики Kernel.

Для будівництва паркінгу компанія орендувала ділянку площею понад 2 га на в"їзді до Кропивницького. Тут одночасно можуть перебувати до 80 вантажних автомобілів. Окрім паркомісць, на території облаштували зони для відпочинку й харчування водіїв, санвузли та душові. Однак поки що робота побутового блоку обмежена через карантин.

"Водії можуть відпочити після дороги та не хвилюватися за вантаж, адже на стоянці встановлені камери відеоспостереження. Крім того, на пропускному пункті працює диспетчер. Водіїв завчасно повідомляють, коли їм потрібно заїжджати на завод для вивантаження", — зазначає Валерій Влас, Керівник відділу забезпечення автотранспортом Kernel.

Завдяки будівництву паркінгу робота з перевізниками стала більш організованою та оперативною, спрощено рух легкового транспорту в місті, збільшилися об"єми приймання сировини на Придніпровському олійноекстракційному заводі. "Якщо раніше вивантаження вантажівки займало годину, то зараз — до 40 хвилин. Крім того, за добу приймаємо понад чотири тисячі тонн насіння. Це на 500 тонн більше, ніж до експлуатації паркінгу", — повідомив Ярослав Григорчук, Директор Придніпровського ОЕЗ.

Як зазначив Микола Мірошниченко, Kernel і надалі інвестуватиме у розвиток інфраструктури України. Такі ж паркінги компанія вже будує в Чорноморську Одеської області та Старокостянтинові Хмельницької області.

Раніше повідомлялося, що компанія Kernel спрямувала 150 млн гривень на боротьбу з коронавірусом. На таку суму було закуплено понад 200 одиниць медичного обладнання та медикаментів, які було передано медикам.