KIA показала свой первый электромобиль EV6 (ФОТО)

Корейская компания KIA показала общественности свой новый электромобиль EV6. Об этом сообщает издание "Электровести".

Отмечается, что для бренда это первая серийная модель на архитектуре E-GMP, разработанной специально для аккумуляторных электрокаров. Также EV6 — это первый KIA, соответствующий фирменному стилю Opposites United ("Объединенные противоположности"), идеология которого сводится к игре на контрастах в природе и человеческой жизни.

Оформление лицевой части KIA называет "цифровой улыбкой тигра" (Digital Tiger Face). Элементы оптики EV6 загораются последовательно, создавая уникальную световую подпись. Воздухозаборник внизу направляет поток под плоское днище и вместе с тем визуально подчеркивает ширину передней части автомобиля. Логотип Kia, к слову, тоже новый.

При этом скошенные ветровое стекло, крыша и задние стойки — это не просто новый дизайн, который совместными усилиями разрабатывали студии в Корее, Германии и США, но и дань аэродинамической эффективности, критически важной для запаса хода электромобилей.

На корме расположились диодные фонари с тем же "секвентальным" дизайном, что и у передней оптики. Верхний спойлер направляет воздух к нижнему.

Платформа E-GMP, на которой также построен Hyundai Ioniq 5, обеспечила KIA EV6 более просторный салон в сравнении с электромобилями, сделанными на основе машин с ДВС.

На передней панели разместили широкий изогнутый дисплей, в котором совмещены приборы и информационно-развлекательный комплекс с навигацией.

Ниже по центру находится блок управления климатом с тактильными "кнопками". Сиденья водителя и переднего пассажира, обитые искусственной тканью из переработанного пластика, разделены массивной "двухэтажной" консолью.

Пока технические характеристики электрокара не раскрывают, но в середине января KIA сообщала, что электромобиль сможет заряжаться менее чем за 20 минут и проезжать свыше 500 километров. Также обещан "автопилот" второго уровня автономности. Премьеру новинку обещали уже в этом месяце.