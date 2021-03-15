Транспорт 1 час назад

KIA показала свой первый электромобиль EV6 (ФОТО)

По задумке создателей, идеология дизайна машины сводится к игре на контрастах в природе и человеческой жизни

Фото здесь и далее: KIA Фото здесь и далее: KIA
Фото здесь и далее: KIA

Корейская компания KIA показала общественности свой новый электромобиль EV6. Об этом сообщает издание "Электровести".

Отмечается, что для бренда это первая серийная модель на архитектуре E-GMP, разработанной специально для аккумуляторных электрокаров. Также EV6 — это первый KIA, соответствующий фирменному стилю Opposites United ("Объединенные противоположности"), идеология которого сводится к игре на контрастах в природе и человеческой жизни.

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Оформление лицевой части KIA называет "цифровой улыбкой тигра" (Digital Tiger Face). Элементы оптики EV6 загораются последовательно, создавая уникальную световую подпись. Воздухозаборник внизу направляет поток под плоское днище и вместе с тем визуально подчеркивает ширину передней части автомобиля. Логотип Kia, к слову, тоже новый.

При этом скошенные ветровое стекло, крыша и задние стойки — это не просто новый дизайн, который совместными усилиями разрабатывали студии в Корее, Германии и США, но и дань аэродинамической эффективности, критически важной для запаса хода электромобилей.

На корме расположились диодные фонари с тем же "секвентальным" дизайном, что и у передней оптики. Верхний спойлер направляет воздух к нижнему.

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Платформа E-GMP, на которой также построен Hyundai Ioniq 5, обеспечила KIA EV6 более просторный салон в сравнении с электромобилями, сделанными на основе машин с ДВС.

На передней панели разместили широкий изогнутый дисплей, в котором совмещены приборы и информационно-развлекательный комплекс с навигацией.

Ниже по центру находится блок управления климатом с тактильными "кнопками". Сиденья водителя и переднего пассажира, обитые искусственной тканью из переработанного пластика, разделены массивной "двухэтажной" консолью.

Пока технические характеристики электрокара не раскрывают, но в середине января KIA сообщала, что электромобиль сможет заряжаться менее чем за 20 минут и проезжать свыше 500 километров. Также обещан "автопилот" второго уровня автономности. Премьеру новинку обещали уже в этом месяце.

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