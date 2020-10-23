Киевская студия и авторы Silent Hill помогли создать хэллоуинский режим в World of Tanks

К приближающемуся Хэллоуину в игре World of Tanks выходит новый PvE-режим (режим сражений с управляемыми компьютером врагами), над которыми работали в том числе и специалисты киевской студии Wargaming. Кроме того, хэллоуиновскую атмосферу в игре помогли создать признанные мастера хоррора — дизайнер Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока, которые принимали участие в создании легендарной серии игр Silent Hill.

Игровое событие с называнием "Мирный-13" стартует в понедельник, 26 октября и будет доступно на протяжении двух недель, до утра 9 ноября. Корреспонденты Delo.ua смогли одними из первых оценить новый режим.

Так, менеджер по продукту Антон Бобров отметил, что вариант PvE был выбран не случайно. По его словам, World of Tanks в сознании игроков обычно ассоциируется чисто с PvP (режим, в котором одни игроки сражаются с другими), но на самом деле команде разработчиков всегда было интересно поэкспериментировать и с PvE-геймплеем.

"Причем именно с кооперативным и с сильным фокусом на командное взаимодействие, потому что у нас все-таки онлайн игра. PvE-формат позволяет создавать режимы, где в рамках одного боя у игроков случается небольшое приключение, где они отражают атаки полчищ врагов (а не 15 живых противников, как в нашем PvP) и выполняют какую-то миссию. Игра против ботов при этом вовсе не предполагает какой-то казуальный геймплей. Это может быть очень челленджевый и хардкорный опыт, все упирается в баланс и адекватность реализации интеллекта самих ботов", — объясняет он.

Геймдизайнер из киевской студии WG Ярослав Цивилко, на уточняющий вопрос Delo.ua о том, над какой конкретно частью работали украинские специалисты, отметил — при создании "Мирный-13" в World of Tanks использовалась распределенная разработка. Сразу несколько студий Wargaming работали над режимом — минская, киевская, пражская. В частности, киевская студия занималась разработкой ряда геймплейных механик хеллоуинского ивента.

Если же говорить о самом событии, то у создателей были идеи сделать что-то вроде боди-хоррора (поджанр ужасов, для которого характерно особое внимание к человеческому телу), только не с людьми в главных ролях, а с танками. Так, на карте можно наткнуться на места, где из земли сочится нефть, торчать выпотрошенные механизмы и прочее. Как отмечает Бобров, они увидели в какой-то момент твит Масахиро Ито (артдиректор второй и третьей части Silent Hill), в котором он рассказал, что шлем одного из главных монстров серии, Пирамидоголового, был вдохновлен танком "Королевский тигр".

"Оказалось, что он фанат военной техники Второй мировой войны. И мы подумали, что это, возможно, тот человек, который нам нужен на проекте. Списались с ним, так наше сотрудничество и началось. У него было множество блестящих идей по немецким танкам, визуальной эстетике, которые нашли отражения в "Мирном-13". С Акирой Ямаоко мы до этого уже сотрудничали несколько лет назад. И в этот раз решили — если у нас в воздухе витает атмосфера Silent Hill, решили еще и его привлечь. Он написал нам такой жутковатый эмбиент саундтрек", — объясняет Бобров.

Игрокам же предстоит собирать особый минерал (мириум) и доставлять его в коллектор. Мешать им в этом будут танки, управляемые искусственным интеллектом игры — некоторые из них будут сами атаковать машину игрока, другие будут убегать от него, а отдельные боссы будут неуничтожимы и всеми силами мешать собирать ресурсы. Параллельно с основной задачей игроки смогут совершенствовать свои танки.

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Напомним, ранее стало известно, что онлайн-шутер Fortnite стал самой прибыльной видеоигрой 2019 года. Он принес своим разработчикам, компании Epic Games, 1,8 миллиарда долларов. Второе место по уровню прибыли разделили игры Dungeon Fighter Online и Honour of Kings. Каждая из них заработала по 1,6 миллиарда долларов. Третью строчку заняла League of Legends, которая принесла своим создателям 1,5 миллиарда долларов.