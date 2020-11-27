Недвижимость 1 час назад

Киевский Дом профсоюзов арестовали из-за долгов

Федерация профсоюзов взяла в долг 160 млн грн на ремонт Дома Профсоюзов. В качестве обеспечения предоставили около 5 тысяч квадратных метров здания

Фото: Википедия/Berihert CC BY-SA 3.0 Фото: Википедия/Berihert CC BY-SA 3.0
Фото: Википедия/Berihert CC BY-SA 3.0

Печерский районный суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве и ряд других объектов недвижимости, которые находятся в пользовании Федерации профсоюзов Украины из-за долгов организации профсоюзов в размере 160 млн грн перед ипотекодержателем.

Об этом свидетельствуют данные Реестра недвижимого имущества, передает "Экономическая правда", (ЭП).

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В документе сообщается, что ипотекодержателем выступает компания "ИTT-Недвижимость".

Как отмечает издание, Федерация взяла в долг 160 млн грн на ремонт Дома Профсоюзов. В качестве обеспечения предоставили около 5 тысяч квадратных метров здания.

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Впоследствии организация не смогла вернуть долг, поэтому вынуждена была отдать "квадратными метрами".

При этом, как подчеркивает ЭП, Профсоюз не имел права отдавать имущество в обеспечение, так как не был его владельцем.

Согласно открытым данным, "ИТТ-Недвижимость" сменила название и сейчас называется "БЦ "Майдан Плаза". Предприятие расположено по адресу Майдан Независимости, 2. Конечным бенефициарным собственником компании является Назар Бенч.

Как сообщалось ранее, в июле 2016 года начался демонтаж двух последних незаконно пристроенных этажей над зданием киевских профсоюзов. 

Напомним, надстройки к Дому профсоюзов появились в мае 2015-го. Тогда было построено два этажа площадью 800 квадратных метров. Позже выяснилось, что никаких разрешительных документов у компании-застройщика нет.

Тогда киевские власти и подали в суд. 23 марта 2016 года Высший хозяйственный суд обязал Киевский городской совет профсоюзов демонтировать незаконную надстройку.

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