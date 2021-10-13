Бизнес 20 минут назад

Киевским чиновникам, выгнавшим арендатора из кинотеатра "Киев", вменяют 22 млн грн ущерба

После трех месяцев использования кинотеатра компания обратилась в КГГА с просьбой: реакция чиновников оказалась неожиданной

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Шевченковское управление полиции и Шевченковская окружная прокуратура Киева сообщили директору департамента коммунальной собственности Киевгорадминистрации, его первому заместителю, а также директору коммунального предприятия "Киевкинофильм" о подозрении в служебной халатности.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, следствие установило, что в 2019 году первый замначальника департамента и директор "Киевкинофильма" заключили с некой компанией трехсторонний договор об аренде помещений кинотеатра "Киев" (улица Большая Васильковская, 19) площадью более 7 тысяч квадратных метров.

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Арендная плата, определенная протоколом заседания конкурсной комиссии, составила 2,1 млн грн без учета НДС за базовый месяц. Ее выплата в период с июня по ноябрь 2019 года была осуществлена в полном объеме.

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"Однако в дальнейшем арендатор обратился в департамент коммунальной собственности КГГА с просьбой проверить состояние использования здания кинотеатра "Киев". В связи с этим директор департамента образовал комиссию, которая уже на следующий день составила акт о приостановлении исполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы из-за невозможности использования арендатором помещений кинотеатра", — говорится в сообщении.

Фото: Киевская городская прокуратура

Указанный акт, в свою очередь, стал основанием для прекращения начисления арендной платы с декабря 2019 года и был подписан представителем балансодержателя — директором КП "Киевкинофильм" и руководителем отдела департамента коммунальной собственности КГГА.

Установлено, что составление данного акта не предусмотрено действующим законодательством, а порядок разрешения споров в части пригодности объекта аренды к использованию по целевому назначению относится к компетенции суда.

Отмечается при этом, что согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, помещение кинотеатра "Киев" сейчас полностью пригодно для эксплуатации по целевому назначению — организации кинопоказов.

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"Вследствие недобросовестного выполнения вышеупомянутыми лицами своих служебных обязанностей по обеспечению контроля за выполнением условий договора, а также освобождения арендатора от арендной платы способом, не предусмотренным законодательством, территориальной общине Киева причинен материальный ущерб на сумму более 22 млн грн в виде недополученных ежемесячных арендных платежей", — указывают в прокуратуре, отмечая, что расследование еще продолжается.

Отметим, что, по данным на сайте КГГА, ее департамент коммунальной собственности возглавляет Андрей Гудзь, а его первым заместителем является Олег Шмуляр.

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