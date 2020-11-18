Энергетика 1 час назад

Количество домохозяйств-должников за потребленный газ в октябре увеличилось до 60%

В Ассоциации поставщиков энергоресурсов выразили опасение, что в случае непогашения украинцами долгов за газ и ЖКУ страну в разгар отопительного периода может ожидать коллапс коммунальной системы

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Количество домохозяйств, имеющих долги за потребленный газ, в октябре текущего года увеличилось, по сравнению с предыдущими периодами, до 60%, сообщили в Ассоциации поставщиков энергоресурсов, объединяющей 30 поставщиков природного газа.

"Учитывая, что на протяжении лета-начала осени потребители постепенно погашали долги, накопленные за предыдущий отопительный сезон, а сентябрь отличался низким потреблением, то ситуация с долгами выглядела более оптимистично. Сейчас же, по итогам октября, ситуация с оплатой ресурса стремительно ухудшается — по обобщенным данным членов нашей Ассоциации, количество домохозяйств-должников увеличилось до 60%", — сказал первый заместитель главы правления Ассоциации Евгений Нацвин-Степанов.

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По его словам, причиной падения уровня расчетов является, в частности, запрет на отключение должников и на начисление им пеней и штрафов по причине карантина.

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"Закон №530-IX лишил поставщиков одного из самых весомых рычагов воздействия на должников — возможности ограничения и отключения за неуплату. В результате значительное количество граждан просто перестало платить за потребленные ресурсы", — отметил Нацвин-Степанов.

Пи этом в АПЭ обратили внимание, что доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ.

По данным Государственной службы статистики Украины, долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года превысил 21,1 млрд гривен из общего долга населения за жилищно-коммунальные услуги в объеме 54,3 млрд гривен. При этом долги за тепло и горячую воду, по состоянию на 30 сентября текущего года, составили 16,3 млрд, а за поставку и распределение электроэнергии — 4,98 млрд гривен, отметил замглавы правления АПЭ.

Он обратил внимание, что наиболее критическая ситуация с задолженностью сложилась в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях — долги жителей каждого из этих регионов превышают два миллиарда гривен. Лучше всего бытовые потребители платят за газ в Ровенской, Кировоградской и Черкасской областях.

В АПЭ выразили опасение, что в случае непогашения украинцами долгов за газ и ЖКУ страну в разгар отопительного периода может ожидать коллапс коммунальной системы.

Помимо этого, систематические неплатежи ведут к накоплению долгов, которые затем потребителям будет еще сложнее погасить, отметили в АПЭ.

"По окончании карантинных ограничений встанет вопрос прекращения газоснабжения неплательщикам и будут приняты меры взыскания задолженности в судебном порядке, а также другие нежелательные последствия", — акцентировал Нацвин-Степанов.

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