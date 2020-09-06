Компания Новинского планирует построить в Николаеве индустриальный парк

Компания "Смарт-Холдинг" намерена реализовать в Николаеве проект создания индустриального парка, частью которого станет новая железнодорожная станция.

Об этом сообщил директор компании "Наваль Логистик", входящей в структуру "Смарт-Холдинга" Александр Юрков, передает Latifundist.

Как отмечает издание, будущий индустриальный парк должен будет занять территорию 200 гектаров, из которых около 40 гектаров будет отдано под портовый терминал.

"Вторая услуга — железнодорожная. Мы планируем построить у себя на территории железнодорожную станцию, способную значительно увеличить грузооборот николаевского ж/д узла, с возможностью предоставления услуг грузополучателям и за границами индустриального парка. К примеру, в морском и речном портах. Мы планируем привлечь инвесторов — резидентов парка и не только зернотрейдеров и зернопереработчиков, а и из других отраслей", — рассказал Юрков.

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По его словам, в настоящее время терминал "Наваль Логистик" может выгружать до 90 ж/д вагонов в сутки, а также располагает двумя собственными маневровыми тепловозами — ТГМ-23 и ТГМ-4.

Ранее сообщалось, что холдинг олигарха и народного депутата Вадима Новинского "Смарт Мэритайм Групп" вложил более 30 млн грн в модернизацию Херсонского судостроительного завода.

Напомним, в марте 2019 года на Николаевской верфи Smart Maritime Group, входящей в промышленно-инвестиционную группу "Смарт-Холдинг" нардепа Вадима Новинского, осуществлен спуск на воду насыщенного корпуса танкера-химовоза EMMA (заказ №10002) для голландской компании VEKA.