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1 час назад

Компания Volkswagen решила уйти из автомобильного спорта (ВИДЕО)

В заявлении Volkswagen говорится, что этот шаг является "частью реорганизации бизнеса"

Фото: Wikipedia/Alexander Migl Фото: Wikipedia/Alexander Migl
Фото: Wikipedia/Alexander Migl

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о решении уйти из автомобильного спорта и свернуть все заводские автоспортивные программы.

Как сообщает "Мотор", в официальном заявлении автопроизводителя говорится, что этот шаг является "частью реорганизации бизнеса".

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На сегодняшний день в штат спортивного подразделения Volkswagen Motorsport GmbH входят 169 человек, все они будут переведены в более широкую сеть концерна Volkswagen AG.

По словам главного директора по развитию Volkswagen Фрэнка Уэлша, "опыт сотрудников, в том числе полученный в ходе работы над проектом полностью электрического прототипа ID.R, поможет автопроизводителю вывести на рынок новые эффективные модели семейства ID".

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В компании отмечают, что поставка запасных частей для раллийного Polo GTI R5 и Golf GTI TCR была "обеспечена в долгосрочной перспективе".

Стоит отметить, что за день до публикации заявления Volkswagen о своем уходе из Формулы E в конце сезона 2020-2021 объявила Audi.

Вместо этого, бренд примет участие в соревнованиях "Париж — Дакар", а также продолжит работу над прототипом класса LMDh, с которым собирается вернуться в гонки на выносливость.

Напомним, немецкий автопроизводитель Volkswagen AG выделяет 150 млрд евро ($ 177 млрд) для инвестиций в электромобили и программное обеспечение в следующие пять лет.

 

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