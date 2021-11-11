Конфликт перед приватизацией: коллектив "Электронмаша" в суде требует 60% предприятия

Суд рассмотрит материалы апелляционной жалобы Первичной профсоюзной организации "Электронмаш" по иску об определении доли трудового коллектива в имуществе госпредприятия.

Заседание состоится 30 ноября 2021 года в Северном апелляционном хозяйственном суде. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Ранее Первичная профсоюзная организация госпредприятия "Электронмаш" заявляла, что около 60% имущества госпредприятия принадлежат трудовому коллективу, ссылаясь на то, что в 1986 году Совет министров СССР принял постановление о реализации "пилотного проекта", в рамках которого прибыль ряда экспериментальных госпредприятий могла распределяться между работниками предприятия с последующим начислением доходов.

В своем исковом заявлении профсоюз указывал, что руководство госпредприятия "Электронмаш" часть полученной прибыли не распределяло между сотрудниками, а инвестировало в основные фонды.

А также уточнял, что без урегулирования данного вопроса начатая процедура приватизации госпредприятия путем продажи единого имущественного комплекса на аукционе нарушает права трудового коллектива.

Судебные разбирательства, инициированные профсоюзом госпредприятия,длятся не первый год. Первичная профсоюзная организация ГП "Электронмаш" обратилась с иском против Министерства экономического развития и торговли и Фонда государственного имущества еще в 2017 году.

11 декабря 2018 года Хозяйственный суд Киева отказал Первичной профсоюзной организации государственного предприятия "Электронмаш" в удовлетворении иска об определении доли трудового коллектива в имуществе ООО "Электронмаш" и признании приказа Минэкономразвития от 28 сентября 2016 года №1621 недействительным.

А в июле 2018 года с помощью охраны приступил к работе назначенный Минэкономразвития исполняющий обязанности директора "Электронмаша" Сергей Ефименко. При этом уволенный директор Виктор Мова всячески препятствовал этому.

СПРАВКА

"Электронмаш" выпускает, в частности, приборы питания бортовых электросетей городского транспорта: троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги, а также бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты для предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.

Предприятие передано в сферу управления МЭРТ в 2014 году из сферы управления Министерства промышленной политики. В 2017 году было включено в группу предприятий, подлежащих приватизации.