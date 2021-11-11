Бизнес 50 минут назад

Конфликт перед приватизацией: коллектив "Электронмаша" в суде требует 60% предприятия

В профсоюзе считают, что руководство госпредприятия "Электронмаш" часть полученной прибыли не распределяло между сотрудниками, а инвестировало в основные фонды

Фото: Facebook/"Электронмаш" Фото: Facebook/"Электронмаш"
Фото: Facebook/"Электронмаш"

Суд рассмотрит материалы апелляционной жалобы Первичной профсоюзной организации "Электронмаш" по иску об определении доли трудового коллектива в имуществе госпредприятия.

Заседание состоится 30 ноября 2021 года в Северном апелляционном хозяйственном суде. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Ранее Первичная профсоюзная организация госпредприятия "Электронмаш" заявляла, что около 60% имущества госпредприятия принадлежат трудовому коллективу, ссылаясь на то, что в 1986 году Совет министров СССР принял постановление о реализации "пилотного проекта", в рамках которого прибыль ряда экспериментальных госпредприятий могла распределяться между работниками предприятия с последующим начислением доходов.

В своем исковом заявлении профсоюз указывал, что руководство госпредприятия "Электронмаш" часть полученной прибыли не распределяло между сотрудниками, а инвестировало в основные фонды. 

А также уточнял, что без урегулирования данного вопроса начатая процедура приватизации госпредприятия путем продажи единого имущественного комплекса на аукционе нарушает права трудового коллектива.   

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Судебные разбирательства, инициированные профсоюзом госпредприятия,длятся не первый год. Первичная профсоюзная организация ГП "Электронмаш" обратилась с иском против Министерства экономического развития и торговли и Фонда государственного имущества еще в 2017 году.

11 декабря 2018 года Хозяйственный суд Киева отказал Первичной профсоюзной организации государственного предприятия "Электронмаш" в удовлетворении иска об определении доли трудового коллектива в имуществе ООО "Электронмаш" и признании приказа Минэкономразвития от 28 сентября 2016 года №1621 недействительным.

А в июле 2018 года с помощью охраны приступил к работе назначенный Минэкономразвития исполняющий обязанности директора "Электронмаша" Сергей Ефименко. При этом уволенный директор Виктор Мова всячески препятствовал этому.

СПРАВКА

"Электронмаш" выпускает, в частности, приборы питания бортовых электросетей городского транспорта: троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги, а также бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты для предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.

Предприятие передано в сферу управления МЭРТ в 2014 году из сферы управления Министерства промышленной политики. В 2017 году было включено в группу предприятий, подлежащих приватизации.

 

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