Транспорт 1 час назад

Крупнейшая в мире компания по автопрокату оказалась на грани банкротства

Финансовые аналитики считают, что у прокатной компании практически нет шансов на спасение и в ближайшие несколько недель ее ожидает банкротство

Крупнейшая в мире компания по автопрокату оказалась на грани банкротства Крупнейшая в мире компания по автопрокату оказалась на грани банкротства
Фото: Bloomberg

Американская корпорация Hertz Global Holdings Inc., которая является крупнейшей в мире компанией по прокату автомобилей, задолжала кредиторам $17 млрд и оказалась на грани банкротства.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в деловых кругах, юристы корпорации Hertz в последнее время активно ведут переговоры с инвесторами и банкирами, пытаясь достичь мирового соглашения о реструктуризации долга.

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К переговорному процессу привлекли бизнес-консалтинговую фирму FTI Consulting Inc., которая специализируется на реструктуризации и делах о банкротстве.

По информации агентства, кредиторы продлили крайний срок для определенных погашений кредитов, предоставив ей больше времени для подготовки плана финансирования, чтобы избежать возможного банкротства.

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Крайний срок погашения был продлен с 4 мая до 22 мая, сообщила Hertz в официальных документах. Переговоры с кредиторами начались после того как компания пропустила срок оплаты по кредитам 27 апреля.

Флоридская компания ранее обратилась к инвестиционному банку Moelis & Company (NYSE: MC) и юридической фирме White & Case LLP за консультацией по переговорам с кредиторами о реструктуризации долга в размере 17 миллиардов долларов, сообщает WSJ.

При этом, финансовые аналитики считают, что у Hertz практически нет шансов на спасение и в ближайшие несколько недель ее ожидает банкротство.

Агентство отмечает, что пандемия коронавируса здесь не при чем — даже 2019 год Hertz завершила с убытком в сотню миллионов долларов.

В апреле падение проката автомобилей составило 80%. В марте, ради сокращения расходов Hertz пришлось уволить часть сотрудников, а 29 апреля стало известно, что компания не смогла оплатить аренду автомобилей.

Как заявили в корпорации, с 11 мая они восстановят заработную плату для сотрудников согласившихся пойти в бесплатный отпуск в конце марта.

За три месяца нынешнего года стоимость акций Hertz упала на 73% — всего до 2,31 доллара за штуку.

На сегодняшний день 145 странах мира работает более 12 тысяч офисов Hertz.

Напомним, британская авиакомпания Flybe, которая является крупнейшим региональным авиаперевозчиком Европы, обанкротилась, поскольку не смогла справиться со снижением пассажиропотока из-за коронавируса. 

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