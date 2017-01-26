Крупный агрохолдинг "Агропросперис" купил собственный поезд зерновозов

26 января 2017, 14:05
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Агрохолдинг "Агропросперис", обрабатывающий порядка 430 тыс. га в Украине, закупил 50 зерновозов у Крюковского вагоностроительного завода. Так компания борется с монополией "Укрзализныци" на зерновозы

Крупный агрохолдинг Увеличить картинку

Агрохолдинг "Агропросперис" (ранее — NCH), один из крупнейших агрохолдингов в Украине, в январе закупил у Крюковского вагоностроительного завода 50 вагонов, которые усилят железнодорожную логистику 60-ти производственных компаний и 12-ти элеваторов агрохолдинга.

Согласно сообщению на сайте компании, грузоподъемность каждого вагона составляет 70,5 тонн, объем — 116 куб. м.

Новые вагоны будут обеспечивать гарантированный вывоз продукции производственных предприятий компаний в высокий сезон на элеваторы "Агропросперис", в низкий сезон — на посторонние элеваторы, которые будут иметь недостаток транспортных мощностей, а также для вывоза продукции компаний и партнеров группы.

"Пятьдесят новоприобретенных вагонов составляют "маршрутный поезд" весом 3500 тонн, который может двигаться с одним электровозом или тепловозом от станции погрузки до станции выгрузки за минимальное время", — говорится в сообщении.

Ранее в 2016 году "Агропросперис" приобрел на свои элеваторы 6 локомотивов, благодаря которым мощности отгрузки с одного зернохранилища в сутки выросли в среднем в 2,6 раза — с 21 вагона до 54-х. В течение 2016 налажено курсирование 16 железнодорожных маршрутов, которые перевезли 54 тыс. тонн агропродукции от производителей в порты.

"Агропросперис" делает то, о чем пока лишь заявляет "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ). Напомним, государственный зернотрейдер заявлял о планах закупить 3 тысячи зерновозов у Крюковского вагоностроительного завода. На 2017 год в ГПЗКУ предусмотрена закупка 500 единиц, в 2018-м — 1000, в 2019-м — 1500. Покупка должна осуществляться за счет китайского кредита.

Как сообщалось, земельный банк агрохолдинга "Агропросперис" составляет 430 тыс. га, общие мощности по хранению — 800 тыс. тонн. Холдинг является вторым по объемам выращивания сельхозкультур в Украине (2 млн тонн). Компания осуществляет операционную деятельность через четыре подразделения: Golden Sunrise (Агро), Bio Agro, Ray Agro, Latagro.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , зерно , зернотрейдер , крюковский вагонзавод 05763814

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