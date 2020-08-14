Спрос на тишину и близость к центру: что будет осенью с рынком аренды жилья Киева и страны

Текущий год для рынка аренды жилой недвижимости перевернул его с ног на голову. Виною тому коронавирус, карантин и все его последствия, как для бизнесов, так и для рынка труда.

Delo.ua разобралось в основных трендах на рынке аренды жилой недвижимости и дает прогнозы на осень 2020 года в Киеве и других самых больших городах Украины

Каким был рынок столичной аренды до коронавируса

Еще в феврале столичный рынок аренды развивался в своем привычном темпе. Квартиросъемщики чаще всего искали жилье в новых домах, с наполнением для комфортной жизни и повторяли все тренды минувших лет. Предложение было достаточным как в старом и новом жилых фондах.

Спрос

По мнению риелторов, жители столицы чаще всего интересовались правым берегом. Это связано как с временем проезда до центра города, так и с более насыщенной инфраструктурой. К примеру, многие детские сады, школы Правобережья не так переполнены, как на левом берегу столицы. Квартиросъемщиков больше всего интересовал Голосеевский район: большое предложение жилья, несколько станций метро, наличие мощных ТРЦ и множества парков и скверов.

На левом берегу столицы спросом пользовались Осокорки, Позняки, Харьковский. Причина такого спроса 一 большое предложение жилья, как в старом, так и новом жилом фондах, развитая инфраструктура.

Риелтор Марина Долгова объясняет, что до начала карантина, что на правом, что на левом берегах столицы наибольший спрос был на квартиры в новых домах, после 2015 года постройки, так и в домах не старше 1991 года. В первую очередь из-за хорошего состояния коммуникаций и однородным составом жильцов.

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Ремонт, "начинка" и цена

Квартиросъемщики чаще всего интересовались жильем отельного типа и требовали наличие кондиционера, стиральной и посудомоечной машин. Как объясняет столичный риелтор Богдан Маковецкий, соискатели при выборе жилья ориентировались на комфорт в любое время года. К примеру, квартиры с кондиционером выбирали потому, что летом можно было регулировать температуру, а до наступления отопительного сезона отапливать квартиру.

Согласно данным сервиса аренды жилья Bird, средняя стоимость квартир до начала коронавируса была следующая: однокомнатная квартира в среднем стоила 12600 грн за месяц; "двушка" —19-20 тысяч грн за месяц; трехкомнатная —32400 грн за месяц.

Что изменилось в связи с коронавирусом в Киеве

Карантин и ограничение передвижения украинцев повлияли в том числе и на рынок аренды. В выигрыше оказались арендаторы.

Спрос и предложение

Количество квартир под аренду на рынке стремительно увеличилось. Столичный риелтор Богдан Маковецкий дает этому два объяснения: во-первых, часть арендаторов съехали совсем, так как потеряли работу в Киеве, либо нашли вакансию в другом городе. Во-вторых, сократилось число туристов, как местных, так и иностранных, которые арендовали квартиры посуточно. В связи с этим владельцы сдали такие квартиры на длительный срок, чтобы иметь хотя бы какой-то доход на период закрытых границ.

Спрос же на первичный жилой фонд сохранился. Более старый жилой фонд (до 1991 года постройки) интересует арендаторов либо по причине ограниченного бюджета либо нежеланием жить в новостройке из-за ремонтов. Как отмечает, Богдан Маковецкий, у арендаторов в связи с работой вне офиса появился запрос на тишину, чего порой не дают новостройки с постоянным ремонтом у соседей.

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Ремонт, "начинка" и цена

Здесь карантин никак не повлиял на предпочтения квартиросъемщиков — кондиционер, стиральная и посудомоечная машина требовались большинством соискателей. А вот цены местами упали очень существенно. Как объясняет столичный эксперт в вопросах недвижимости, Наталия Романюк, во время карантина цены снизились на 30-50%. Наибольшее снижение цены произошло в центре столицы, где сконцентрированы самые дорогие предложения на рынке. К примеру, если аренда квартиры до карантина стоила $1500, то в первые месяцы карантина цена была уже $800.

Это прослеживается в том числе и в аналитике в Opendatabot. В первые 7 недель карантина стоимость аренды однокомнатных квартир постоянно снижалась. Если на "нулевой неделе" цена составила 12,5 тысяч грн, то уже на 7-й неделе стоимость снизилась до 11,1 тысяч грн. Этот тренд затронул и другие сегменты одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Кроме того, увеличилось число предложений, где владельцы готовы брать на себя оплату комиссии. Богдан Маковецкий этот тренд связывает с заинтересованностью собственников найти жильцов. Если комиссию платит арендатор, тогда жильцов найти сложнее. Если наоборот, тогда собственник получает доход, который измеряется десятками тысяч гривен.

Чего ждать в столице осенью

Как считает риелтор Марина Долгова, некоторые текущие тренды сохранятся, тем более, что цены на аренду жилья практически вернулись к докарантинным показателям. Спросом будут пользоваться квартиры ценой 10-20 тысяч грн в месяц и удаленностью от центра в пределах получаса езды. Возможно также изменение предложения, если вырастет спрос на посуточную аренду по причине возобновления международных полетов.

Эксперты ожидают роста цен. Богдан Маковецкий считает, что цены все-таки вырастут на 10%. Его прогноз подтверждается данными аналитики. Начиная с 8 недели карантина, цены аренды растут. Другой причиной роста стоимости, как считает эксперт по недвижимости Наталья Романюк, может быть восстановление регулярного авиасообщения с другими странами.

Что изменилось в связи с карантином в других городах и какими будут цены

В целом, похожая ситуация сложилась с началом карантина и в других городах Украины. Предложение увеличилось, а вот цены на аренду просто замерли на время карантина и только в последние недели рынок начал оживляться. Однако как и в случае с Киевом, эксперты осторожно говорят о будущих ценах. Вырасти они смогут лишь в случае полной отмены карантина и открытых границ. В противном случае все останется как есть и даже возможно снижение цен.

Сейчас, по данным OLX, в Харькове однокомнатную квартиру можно снять за 7 тысяч грн, а двухкомнатную за 12 тысяч грн, трехкомнатную за 16,1 тысяч грн. В Днепре 一 за 6,5 тысяч грн, 8 тысяч грн, и 11 тысяч грн, Львове 一 за 7 тысяч грн, 9 тысяч, и 12 тысяч грн. А в Одессе за 9 тысяч грн, 10,6 тысяч, 16,9 тысяч грн соответственно.