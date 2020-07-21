Рынок недвижимости оживился: в июне 2020 года спрос украинцев на первичку вырос на 15%

В июне-июле 2020 года инвестиции украинцев в новое жилье на начальной стадии строительства выросли на 15% по сравнению с показателями мая. Об этом рассказала директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса Polaris Home&Plaza Анжелика Саакян, передает UBR.

По ее словам, на середину июля около 40% всех приобретений квартир приходится на начальные стадии строительства: если готово только свайное поле или построено несколько первых этажей. Более 25% спроса сконцентрировано на объектах, строительство которых находится на "монолитном" этапе — возведения каркаса здания (от 6 до 12 месяцев).

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В то же время около 20% приходится на объекты, где уже ведется обустройство инженерных сетей, монтаж стеклопакетов, фасадные работы (от 12 до 15 месяцев), а спрос на завершающих этапах строительства составляет только 15% от всего объема продаж.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие два месяца активность покупателей будет достаточно высокой. Это отразится на росте продаж на стартовых этапах строительства.

"В зависимости от экономической ситуации в стране, в том числе курса национальной валюты, а также стабильной стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ, в августе-сентябре объем инвестиций в объекты на начальных стадиях строительства в среднем по рынку может составить до 45% от всего объема продаж", — предполагает Саакян.

Она отмечает, что более 70% от всего спроса на начальных стадиях строительства приходится на объекты новых форматов, строительство которых началось в 2020 году и не останавливалось в период карантина: это прежде всего многофункциональные жилые комплексы, объекты форматов "город в городе", live-work-play.

В среднем по рынку рост стоимости 1 квадратного метра с момента начала строительства и до ввода объекта в эксплуатацию в объектах эконом-класса достигает 22-25%, в объектах комфорт-класса — 30%, бизнес-класса — 35%. При этом повышенный спрос на объекты новых форматов (категории комфорт+ и бизнес+) вызван именно высокой ликвидностью вложений: до 50% за весь период строительства.

"Проблемы незавершенных объектов строительства стали катализатором того, что покупатель стал более взвешенно подходить к выбору застройщика и объекта инвестирования. Главными его требованиями на сегодняшний день являются: продуманная до мелочей инфраструктура строящегося ЖК, высокая ликвидность вложений, велось ли строительство в период карантина. Но самое важное — это реноме застройщика, его опыт на рынке, способность строить за счет собственных средств, что существенно снижает риски для покупателя", ­- считает Саакян.

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Впрочем, по мнению аналитика SV Development Сергея Костецкого, обнадеживающие показатели по первичке говорят не столько об оптимизме рынка, сколько об его упадке.

"По состоянию на сегодня половина людей, которые в прошлом году хотели купить квартиру на первичном рынке, ушли на вторичный. Больше 20% ушло на вторичку за последние пару месяцев после прекращения карантина. Это очень серьезная тенденция и она будет продолжаться. То, что спрос вырос всего лишь на 15%, это плохо. Он должен был вырасти в разы. Потому что сегодня инвестиции в недвижимость — единственно возможная инвестиция в Украине. Ведь по сути нет ни банковской системы, ни какой-то другой инвестиции", — считает Костецкий.

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Согласно исследованиям SV Development, люди полностью утратили доверие к первичному рынку недвижимости и стараются не инвестировать в строительство, а покупать жилье на вторичном рынке во избежание рисков, тем более что разница квартир на рынке первичного и вторичного жилья невелика.