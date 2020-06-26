Инвестиции в какие сегменты недвижимости будут преобладать в 2021 году

По ощущениям мы застряли в весне 2020, и 2021 год придет еще очень нескоро. Если раньше принято было говорить, что мир очень динамичный, то сейчас он стал просто неопределенным. И, хотя все по-прежнему быстро меняется, изменения эти довольно сложно предвидеть. Поэтому делать прогнозы — дело неблагодарное, но попробую предположить, в какие сегменты недвижимости инвесторы будут вкладывать деньги через полгода.

Healthy-направление. Пандемия еще больше оголила ситуацию в украинской медицине, поэтому строительство частных клиник и оздоровительных учреждений точно будет в тренде. Если все-таки продолжится медицинская реформа, эти больницы будут востребованы и среди традиционно "государственных клиентов". Кроме того, в составе новых крупных жилых комплексов несколько лет тому назад начали появляться и клиники. Теперь это станет тенденцией для большинства ЖК — чем ближе к человеку будет врач, тем комфортнее.

Жилье вблизи природы этой весной и летом востребованы как никогда. Люди прочувствовали, насколько это здорово и тренд будет только расти. Городские комплексы, но с качественным и масштабным озеленением, дачные комплексы выходного дня — рынок получил знак, в каком направлении стоит развиваться. И0 конечно же более востребованным будет становиться готовое жилье с ремонтом и меблировкой. Все меньше людей хотят ввязываться в эпопею под названием "Ремонт".

Сфера образования. Хотели украинцы того или нет, но онлайн-школа пришла в их жизнь. Физические здания будут строиться и дальше, но строиться они будут по-другому. Нам нужны безопасные, комфортные, современные школы, ВУЗы и садики, которые совмещают онлайн- и офлайн-образование. Смена подхода к обучению продиктует появление новой внешней формы.

Торговая недвижимость. Как не странно, несмотря на сильный удар и простой во время карантина, деньги понесут и в этот сегмент. Изменятся превалирующие форматы: строить огромные мега-моллы продолжат, потому что они драйверы ритейла и отличная возможность для посетителя получить все сервисы в одном месте, при этом появятся микро-ТРЦ, связанные удовлетворением ежедневных потребностей максимально близко к жилью.

Новые офисы с гибкой планировкой — что-то среднее между коворкингом в классическом его понимании и стандартным офисом. Существующие коворкинги уже практически полностью эту концепцию отработали, поэтому мы увидим как переформатирование старых офисов с предоставлением максимального количества сервисов, так и абсолютно новые проекты.

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Ну и, пожалуй, инженерная инфраструктура. В эту сферу придут системные инвесторы с длинными деньгами. В силу того, что сейчас происходит в стране с коммунальными и инженерными сетями, дорогами и прочей инфраструктурой, я думаю, частные компании тоже захотят в этом поучаствовать. Но тут уже без содействия и поддержки государства инвестору не обойтись.