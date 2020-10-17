IT и Телеком 1 час назад

LG будет блокировать в Украине услуги Smart TV на "серых" телевизорах

Речь идет только об отключении конкретных цифровых сервисов и приложений. Телевизор продолжит работать на передачу ТВ-сигнала

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Компания LG начнет блокировать услуги Smart TV на несертифицированных телевизорах. В список попала Украина, а также страны постсоветского пространства, сообщает AIN.UA.

Как отмечает издание, компания подготовила обновление встроенного программного обеспечения телевизоров LG.

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Однако с его автоматической установкой на несертифицированные устройства услуги Smart TV "могут быть полностью недоступны или существенно ограничены".

По словам представителей компании в Украине, это коснется моделей телевизоров 2020 года выпуска. Речь идет только об отключении конкретных цифровых сервисов и приложений. Телевизор продолжит работать на передачу ТВ-сигнала.

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В компании заявили, что изменения вступят в силу начиная с 16 ноября 2020 года, когда LG начнет масштабное обновление прошивки.

Кроме этого, в компании уточнили, что график "может быть изменен в зависимости от обстоятельств компании, а сведения об обновлении могут отличаться в зависимости от модели и страны".

Стоит отметить, что в феврале 2020 года "серые" телевизоры в Украине начала блокировать компания Samsung.

Напомним, 1 ноября 2019 года в 107 странах мира, включая Украину, запустился стриминговый сервис Apple TV+ с оригинальными шоу и сериалами.

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