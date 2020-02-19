Крупный бизнес 30 минут назад

"Люксоптику" семьи Ложкина купил миллиардер из Италии

Семья Бориса Ложкина и Олега Калашникова продали компанию итальянскому "королю очков" Леонардо Дель Веккио

"Люксоптику" семьи Ложкина купил миллиардер из Италии "Люксоптику" семьи Ложкина купил миллиардер из Италии
Магазин "Люксоптики" в Днепре. Фото: dnepr.karavan.com.ua

Крупнейшую украинскую сеть "Люксоптика" купил в начале января 2020 года французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica, мировой игрок на рынке линз, оптического оборудования и очков.

Об этом следует из реестра Министерства юстиции Украины.

Таким образом, конечным владельцем "Люксоптики" теперь значится 84-летний итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио.

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"Король очков", как называют Веккио в итальянской прессе, выкупил крупнейшую в Украине сеть по продаже очков и линз у группы инвесторов, крупнейшие из которых — совладелец медсети "Добробут" Олег Калашников и жена экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина Надежда Шаломова.

Указано, что они передали итальянскому бизнесмену сразу 5 компаний — "Люксоптика Холдинг", "Оптический дом", "Интереко", "Ленти Про" и "Новая Виста".

Во сколько обошелся украинский оптический бизнес итальянскому миллиардеру — неизвестно. Условия сделки стороны не раскрывают.

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"Люксоптика" — один из старожилов украинского ритейла и крупнейший продавец очков в стране. Первый магазин открылся в 1994 году в Харькове. За четверть века сеть разрослась до 178 торговых точек в 36 городах Украины. Флагманом сети в компании считают киевский магазин на бульваре Леси Украинки площадью 145 квадратов.

По оценкам Forbes, на начало 2019 года Леонардо Дель Веккио занимал 50-ю позицию среди самых богатых людей мира и 2-е место в Италии, а его состояние оценивается в $25,5 млрд.

Ранее сообщалось, что французско-итальянский холдинг Essilor Luxottica может приобрести украинскую сеть "Люксоптика".

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