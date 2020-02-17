Louis Vuitton и Gucci обвиняют в сговоре против сотрудников

Итальянский дом моды Gucci, французский модный бренд Louis Vuitton и американскую сеть универмагов Saks обвинили в сговоре против сотрудников.

Как сообщает Bloomberg, трое бывших сотрудников компаний подали иск в федеральный суд Нью-Йорка, в котором утверждают, что их бывшие работодатели сговорились не нанимать людей, которые меньше шести месяцев работали у одного из участвующих в соглашении конкурентов.

По информации агентства, об этом стало известно после того, как сотрудница Saks написала менеджеру Louis Vuitton о том, что она ищет работу.

"У нас есть строгие правила, которым мы должны следовать. Сожалею", — заявил представитель Louis Vuitton.

Напомним, на экономическом форуме в Давосе американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и компанией Facebook есть неформальные договоренности.