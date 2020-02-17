Бизнес 10 минут назад

Louis Vuitton и Gucci обвиняют в сговоре против сотрудников

Об этом стало известно после того, как сотрудница Saks написала менеджеру Louis Vuitton о том, что она ищет работу

Louis Vuitton и Gucci обвиняют в сговоре против сотрудников Louis Vuitton и Gucci обвиняют в сговоре против сотрудников
Фото: ГУМ

Итальянский дом моды Gucci, французский модный бренд Louis Vuitton и американскую сеть универмагов Saks обвинили в сговоре против сотрудников.

Как сообщает Bloomberg, трое бывших сотрудников компаний подали иск в федеральный суд Нью-Йорка, в котором утверждают, что их бывшие работодатели сговорились не нанимать людей, которые меньше шести месяцев работали у одного из участвующих в соглашении конкурентов.

По информации агентства, об этом стало известно после того, как сотрудница Saks написала менеджеру Louis Vuitton о том, что она ищет работу.

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"У нас есть строгие правила, которым мы должны следовать. Сожалею", — заявил представитель Louis Vuitton.

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Напомним, на экономическом форуме в Давосе американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и компанией Facebook есть неформальные договоренности.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Bloomberg

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