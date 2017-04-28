Луганская ТЭС вернулась в энергосистему Украины спустя 3 года изоляции

28 апреля 2017, 16:46
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С 2014 года Луганская ТЭС работала только для жителей севера Луганской области

Луганская ТЭС вернулась в энергосистему Украины спустя 3 года изоляции | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Луганская ТЭС (ДТЭК Востокэнерго) присоединили к Объединенной энергетической системе Украины по высоковольтной линии 110 кВ. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго.

Из-за ограничения линий, станция не может выдавать в энергосистему мощность выше 50 МВт.

"Пока выдаем небольшой объем электроэнергии, но готовы его увеличивать и обеспечивать работу 6 энергоблоков 200 МВт•ч при условии внедрения технических решений по строительству подстанции Кременная-500", — сказал директор по генерации ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.

Подключением станции к энергосистеме занимались энергетики станции и НЭК "Укрэнерго".

С 2014 года Луганская ТЭС была единственным источником электроэнергии для севера Луганской области. На станции регулярно были самые высокие запасы угля на складах, однако перекрыть дефицит маневрирующих мощностей в Украине станция не могла — из-за боевых действий линии были перебиты.

Если "Укрэнерго" закончит проект строительства подстанции 500 кВт Кременная, Луганская ТЭС смодет выдавать в энергосистему 200 МВт.

По словам гендиректора ДТЭК Энерго Максима Тимченко, уголь на станцию поступает с российских шахт ДТЭК - "Обуховская" и "Дальняя".

"Есть фактические поставки на нашу Луганскую ТЭС с наших ростовских шахт... К сожалению, на Луганскую станцию кроме как из России доставить уголь железнодорожным транспортом сегодня невозможно", — рассказал Тимченко в интервью "Экономической правде".

По материалам: "Дело"
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Теги: энергетика , дтэк

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Луганская ТЭС вернулась в энергосистему Украины спустя 3 года изоляции | Энергетика | Дело
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