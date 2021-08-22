Транспорт 30 минут назад

Mazda разрабатывает экологически чистый двигатель на водородном топливе

Японские инженеры пытаются совместить две технологии в одном моторе

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Японский автопроизводитель Mazda разрабатывает водородный роторно-поршневой двигатель, который будет экологически чистым, передает "Мотор".

Как отмечает издание, это уже далеко не первый эксперимент Мазды с водородными двигателями, но к этому времени ни один из подобных агрегатов разработки японской компании так и не добрался до конвейера.

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По информации BestCarWeb, конструкция роторного двигателя вполне позволяет использовать водород в качестве топлива, так что силовая установка вдобавок получится еще и экологически чистой.

При этом, отмечается, что двигатель может получиться весьма дорогостоящим, так что не исключено, что применяться он будет только на ограниченной серии моделей.

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Первые опыты Mazda с водородными моторами начались еще 30 лет назад, когда в 1991 году на Токийском автосалоне дебютировал концепт HR-X. Через два года появился проект HR-X2, а затем был выпущен прототип MX-5 на водороде.

Первой моделью с водородным двигателем, которая вышла на дорожные испытания, стал седан Capella в 1995 году. В 2003 году Mazda показала прототип RX-8 Hydrogen RE, а спустя два года дебютировал концепт Premacy.

Особенностью водородного топлива является склонность к детонации и преждевременному воспламенению, но роторный двигатель подвержен этому в наименьшей степени.

При сжигании водорода, правда, выделяется меньше тепла, поэтому и мощность таких двигателей обычно ниже, чем у традиционных поршневых моторов.

Ранее сообщалось, что компания Hyundai активно развивает направление транспортных средств с силовыми установками на водороде.

Напомним, в ноябре 2014 года японская автомобильная компания Toyota выпустила первый серийный автомобиль на водороде. Новый седан получил название Mirai, что в переводе с японского означает "будущее". 

За шесть лет до этого первый водородомобиль в модельном ряду Mercedes-Benz выпустил немецкий концерн Daimler AG.

Источник фото: Depositphotos

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