Транспорт 30 минут назад

Hyundai планирует построить в КНР завод по производству водородных элементов

Строительство завода предусматривает производство водородных систем на топливных элементах к 700 тысяч единиц к 2030 году

Фото: Facebook/Hyundai Фото: Facebook/Hyundai
Фото: Facebook/Hyundai

Компания Hyundai провела виртуальную церемонию закладки фундамента завода HTWO в Гуанчжоу (Китай) — своего первого предприятия по производству водородных топливных элементов за пределами Южной Кореи.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автопроизводителей "Укравтопром", Hyundai активно развивает направление транспортных средств с силовыми установками на водороде.

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По информации "Укравтопрома", еще в 2013 году компания выпустила первый в мире серийный электромобиль на топливных элементах — модель ix35.

После этого последовали водородный кроссовер Hyundai NEXO, тяжелый грузовик на топливных элементах XCIENT Fuel Cell и водородный электробус.

В настоящее время Hyundai реализует стратегию Fuel Cell Vision 2030, которая предусматривает увеличение ежегодного производства водородных систем на топливных элементах к 700 тысяч единиц к 2030 году. Строительство завода в КНР поможет в реализации данного проекта.

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Напомним, ранее сообщалось, что компания Hyundai Corporation выделит $2 млн на разработку предварительного технико-экономического обоснования строительства скоростной железнодорожной сети в Украине.

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