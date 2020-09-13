Транспорт 50 минут назад

Mercedes-Benz проиграл суд компании Sharp на 5,5 млрд евро

Ранее финская компания Nokia выиграла в Германии судебное разбирательство по делу о незаконном использовании запатентованных технологий в автомобилях марки Mercedes-Benz

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Концерн Daimler AG проиграл второй за последние три недели суд о правах на используемые в автомобилях мобильные технологии — в этот раз раз японской компании Sharp.

Как сообщает "Мотор", в середине августа финская компания Nokia выиграла в Германии судебное разбирательство по делу о незаконном использовании запатентованных технологий в автомобилях марки Mercedes-Benz (входит в концерн Daimler AG).

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После этого финны потребовали процент с каждого проданного "Мерседеса", а если автопроизводитель не согласится на это условие, то автомобили Mercedes-Benz могут просто запретить к продаже в Германии.

Представители концерна заявили, что намерены обжаловать решение суда и назвали перспективу запрета продаж "маловероятной".

Тем временем Mercedes-Benz проиграл патентный спор еще одной компании: как сообщает издание Automotive News, аналогичный иск о нарушении прав на используемые мобильные технологии к концерну Daimler AG недавно подала японская компания Sharp.

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Точно так же, как и в споре с Nokia, "Мерседес" рискует получить судебный запрет на продажу автомобилей в Германии. Обеспечение по делу составляет 5,5 млрд евро (в предыдущем случае эта сумма достигала семи миллиардов).

Напомним, автомобилестроительный концерн Daimler AG выплатит $2,2 млрд, чтобы урегулировать спор относительно данных по содержанию вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей на территории США.

В частности, компания выплатит $1,5 млрд американским органам, среди которых Управление по охране окружающей природной среды и Отдел Минюста по защите экологии.

Концерн также согласился выплатить еще $700 млн владельцам автомобилей, которые подали отдельный иск в суд.

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