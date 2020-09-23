Металлурги должны получить приоритет при покупке лома у госкомпаний, — "Укрметаллургпром"

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" предлагает изменить порядок проведения аукционов государственных корпораций, главным образом "Укрзализныци" (УЗ), по продаже металлолома с целью приоритетного допуска к стратегическому сырью производителей металлургической продукции. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков в ходе состоявшегося во вторник рабочего совещания по повышению эффективности реализации металлолома "Укрзализныци" под председательством первого замминистра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, это должно быть квалификационным условием в тендерной документации.

При этом в отраслевом объединении предлагают, чтобы потенциальный участник таких торгов дополнительно подавал копию аттестата специализированного перерабатывающего метпредприятия, а также письмо-обязательство руководителя этого предприятия с заверением использовать покупаемый металлоломом исключительно в производственных целях.

В случае если такой лот не будет продан с первой попытки, то "Укрзализныця" будет иметь право его продать на повторных торгах любому покупателю.

"Согласно закону о металлоломе, а также с точки зрения экономической безопасности страны, металлургические предприятия должны обеспечиваться ломом. Металлурги должны иметь приоритетное право на покупку металлолома, который реализуют госкорпорации, прежде всего УЗ", — отметил Каленков.

Кроме того, по его словам, значительным препятствием для активной реализации металлолома "Укрзализныцей" является роль набсовета компании, который часто проявляет нерешительность и затягивает процедуру оценки и продажи лома. Поэтому, чтобы снизить роль набсовета УЗ в процедуре продажи лома, в Кабинете министров готовятся внести изменения в постановление №1054 от 22 ноября 2017 года. В "Укрметаллургпроме" полагают, что это позволит не только разблокировать продажи лома, но и существенно увеличить объемы выставляемого на тендера металлолома.

В свою очередь первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович отметил, что в УЗ услышали пожелания металлургов. "Подсказывайте им при подготовке тендерных процедур. Со стороны министерства возражений нет", — сказал он.

Ранее "Укрметаллургпром" выразил крайнюю обеспокоенность допуском посредников на торги "Укрзализныци" по продаже лома черных металлов. В частности, 11 августа 2020 года в электронной системе "ProZorro.Продажи" был проведен ряд аукционов по реализации металлолома, часть из которых выиграли неизвестные компании-посредники.

Читайте также: "Укрметаллургпром" беспокоит допуск посредников на металлоломные тендера "Укрзализныци"

При этом изначально УЗ организовывала продажу металлолома с целью снижения дефицита стратегического сырья на рынке Украины, а Кабинет министров еще в 2017 году с возобновлением УЗ долгого перерыва торгов металлоломом после отдал протокольное поручение набсовету компании рассмотреть вопрос реализации запасов металлолома с преимущественным правом закупки данного ресурса метпредприятиями страны.

В свою очередь украинская промышленная компания "Интерпайп" также заявила о скупке компаниями-посредниками на аукционах УЗ крупных партий лома черных металлов. При этом "Интерпайп" выступил категорически против практики допуска трейдеров к металлоломным торгам "Укрзализныци".

УЗ сообщала, что в 2020 году планирует существенно увеличить продажи металлолома, в частности было запланировано к продаже 276 тыс. тонн. В 2019 году "Укрзализныця" на открытых торгах через "ProZorro. Продажи" реализовала 97,212 тыс. тонн металлолома на сумму 579,935 млн грн.