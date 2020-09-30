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ГМК 1 час назад

"Метинвест" выпустил евробонды на $333 млн и готов выкупить свои старые бумаги на $308 млн

Компания Ахметова-Новинского свои старые еврооблигации погашает за счет выпуска новых

Фото: metinvestholding.com Фото: metinvestholding.com
Фото: metinvestholding.com

Metinvest BV (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн и часть евробондов-2023 на $193,2 млн.

Об этом говорится в информации Metinvest BV о первых результатах получения согласия на выкуп своих еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах и выпуска новых еврооблигаций, передает "Интерфакс-Украина".

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Согласно документу, сейчас в обращении находятся евробонды-2021 на сумму $115,3 млн, а с поправками и перерасчетом с фиксированной процентной ставкой на их выкуп будет потрачено чуть более $118 млн.

Указано, что в обращении также находятся евробонды-2023 "Метинвеста" на сумму $504,5 млн, при этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки на выкуп этих облигаций на сумму $193,2 млн.

Отмечается также, что общая основная сумма облигаций 2023 года, которые останутся непогашенными после завершения предложения, составит $311,2 млн.

Ранее сообщалось, что "Метинвест" размещает 7-летние еврооблигации объемом $333 млн с доходностью 7,95%. Спрос на еврооблигации превысил $1,6 млрд.

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Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 — по 104,25% от номинала.

Известно, что ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 — по 28 сентября включительно, финальный срок — до 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов — 1 октября, финальная — 16 октября.

Напомним, основными акционерами "Метинвеста" является группа СКМ (71,25%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест".

Как сообщалось, группа "Метинвест" приостанавливала работу двух своих перекатных предприятий в Италии из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны.

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