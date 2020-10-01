Минюст создает рабочую группу по спору на $3,5 млрд с китайскими акционерами "Мотор Сич"

Министерство юстиции Украины формирует рабочую группу по урегулированию инвестиционного спора на $3,5 млрд с китайскими акционерами "Мотор Сич".

Так, Минюст направил представителям китайских акционеров ПАО "Мотор Сич" письмо с подтверждением о получении уведомления о начале ими инвестиционного спора с государством Украина на сумму $ 3,5 млрд.

В настоящее время начата подготовительная работа для проведения заседания межведомственной рабочей группы для переговорного урегулирования претензий китайских инвесторов о незаконной экспроприации Украиной их инвестиций, которая имеет судебную перспективу в международном арбитраже. Об этом Delo.ua сообщил собственный источник в Минюсте.

"Минюст 7 сентября 2020 года получил сообщение от граждан Китая — собственников акций ПАО "Мотор Сич" о заявленном нарушении Украиной Соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций от 30 мая 1993 года", — сказано в письме Министерства юстиции Украины, датированном 29 сентября 2020 года.

Как известно, группа китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" 4 сентября 2020 года официально уведомила украинское Министерство юстиции о подготовке иска в международный арбитраж против государства Украина.

"Действия украинских органов власти по блокированию доступа к предприятию его иностранных акционеров и арестам акций китайские инвесторы расценивают как попытку экспроприации инвестиций. В уведомлении Министерству юстиции о своем намерении начать международный арбитражный процесс, они предложили украинской власти урегулировать ситуацию за столом переговоров — в рамках межведомственной рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон, включая инвесторов и акционеров ПАО "Мотор Сич", — рассказал источник.

Читайте также: Сколько теряет Украина, пока "Мотор Сич" находится в подвешенном состоянии?

В числе вовлеченных органов госвласти СМИ называли СБУ, ГПУ, Антимонопольный комитет Украины, правительство и Офис Президента, а также Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и др.

"Минюст направил заинтересованным органам государственной власти запросы о предоставлении информации, материалов, выводов и предложений об урегулировании спора, а также кандидатур для формирования состава межведомственной рабочей группы. О ходе и результатах досудебного урегулирования на регулярной основе — информируется Кабинет Министров Украины. После получения от заинтересованных органов ответов на запросы Минюст безотлагательно проведет заседание межведомственной рабочей группы. Официальное приглашение на заседание межведомственной рабочей группы будет направлено также представителю инвесторов", — сообщается в письме Министерства юстиции.

Ранее ведущие украинские и иностранные эксперты выразили уверенность, что китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" имеют очень сильную позицию для победы в международном арбитраже и последующего взыскания на этом основании с Украины ущерба в размере 3,5 млрд долларов.

В частности, известный американский политический функционер Роберт А. МакКоннелл в своей колонке для влиятельного англоязычного издания в Украине KyivPost заявил, что не смог найти нарушений закона в покупке китайскими инвесторами акций "Мотор Сич".

Читайте также: Ключевой китайский инвестор Мотор Сич: давление на нас происходит не из коммерческой сферы

А Президент Украины Владимир Зеленский в интервью китайскому информагентству "Синьхуа" высказался за углубление политического, культурного и экономического украино-китайского сотрудничества. С этой целью, как сообщил президент Зеленский, сейчас готовится заседание двусторонней межправительственной комиссии.

Кроме того, президент выразил надежду на встречу с главой КНР Си Цзиньпином в рамках встречи на высшем уровне. "Украина имеет значительный потенциал для сотрудничества с Китаем в различных сферах, сопоставимый или даже больший, чем у многих других восточноевропейских стран. Мы заинтересованы в успешной реализации этого потенциала... Буду рад приветствовать Председателя КНР Си Цзиньпина в Украине. Для меня было бы большой честью посетить волшебный Китай", — заявил "Синьхуа" Президент Украины.

