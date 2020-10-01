Сколько теряет Украина, пока "Мотор Сич" находится в подвешенном состоянии?

Невосполнимые утраты и огромные деньги

У тех, кто следит за ситуацией вокруг запорожского авиастроительного предприятия "Мотор Сич", сейчас на слуху две цифры:

1. 25 погибших курсантов из-за разрешения инженеров "Мотор Сичи", которое было выдано Минобороны по поводу того, что можно еще до 2021 года эксплуатировать без ремонтов произведенный предприятием двигатель, который давно выработал свой ресурс.

2. $3,5 млрд возмещения ущерба по инвестиционному спору с государством Украина китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич", которых 3 года незаконно не допускают к управлению предприятием, где без каких-либо на то оснований и не неся никакой ответственности фактически распоряжается Вячеслав Богуслаев — "красный директор", застрявший в 90-х и не готовый расстаться со своим местом кормления даже после официальной продажи акций китайцам.

Человеческие жизни бесценны, и если халатность связана с неразберихой в вопросах собственности и управления "Мотор Сичи", виновные должны понести самое суровое наказание!

А $3,5 млрд ущерба, которые Украине придется заплатить, если СБУ, АМКУ и прочие госорганы не прекратят травлю китайских инвесторов, вполне сопоставимы с общей суммой внешнего долга нашей страны, которая составляет около $5,5 млрд.

Потеря экспортных возможностей и доходов

Но это еще не все. Сегодня я хочу поговорить о тех потерях, которые несут "Мотор Сич" и Украина, теряя бездонный китайский рынок.

Пока команда Порошенко "разводила" США мнимой угрозой от приобретения ПАО "Мотор Сич" китайскими инвесторами, все ведущие мировые самолетостроительные державы успешно работают в КНР и с КНР. Перечень компании отлично виден на официальном сайте китайской Aero Engine Corporation of China, куда украинские чиновники, видимо, не удосуживаются заглянуть.

Причем этот список — лишь официальная "верхушка айсберга", поскольку эти компании сотрудничают между собой, а также взаимодействуют в составе консорциумов. Британская Rolls-Royce, французская Safran и даже американские United Technologies и General Electric Aviation имеют совместные предприятия с китайской авиадвигателестроительной корпорацией, поставляют ей комплектующие.

Схема корпоративных связей китайской корпорации с ведущими мировыми производителями авиадвигателей и их комплектующих с официального сайта Aero Engine Corporation of China

General Electric и Rolls Royce стали двумя финалистами на поставку двигателей для нового китайского дальнемагистрального самолета — это сообщение Reuters датировано началом ноября 2018 года. Напомню, на этот момент времени акции "Мотор Сич" находились уже около года под арестом, а китайские инвесторы топчутся у ворот предприятия вместо того, чтобы инвестировать в него и проталкивать на свой вкусный рынок…

Идем далее: Safran Helicopter Engines получает от управления гражданской авиации Китая сертификат на комплектующие для авиационного двигателя совместной (!!!) разработки с китайской Aero Engine Corporation. Safran французского происхождения объявляет об этом с гордостью на своем корпоративном сайте 10 октября 2019 года. А акции "Мотор Сич" по-прежнему под арестом!

Потеря возможностей технологического развития

В этой связи очень интересно посмотреть на ситуацию с патентами и прочей интеллектуальной собственностью. Это тема, на которой активно спекулируют противники сделки. Дескать, утекут наши уникальные технологии бесплатно в Китай. Это миф, который я считаю своим долгом развеять.

Правда заключается в том, что сотрудничество в области технологий является неотъемлемой частью авиастроительной индустрии во всем мире. Ведущие индустриальные аналитики в один голос признают: Китай и Индия — в ближайшей перспективе до 2025 года будут наиболее динамично растущими рынками сбыта для самолетов, двигателей и сервиса. Та же Safran, получившая пропуск на рынок Поднебесной, ради доступа на не менее привлекательный рынок Индии передает технологии производства одного из двигателей местной компании Rafale Jets. И только Украина, как собака на сене, гордо сидит на своих стремительно устаревающих ноу-хау советских времен!

Так что пока великие авиационные державы играют сложные шахматные туры, украинская элита никак не может подняться выше дисциплины "перетягивание каната". Такая мировоззренческая ограниченность — причина бедности. Блокируя доступ китайских инвесторов на "Мотор Сич", украинская власть лишает страну заказов на сотни миллиардов долларов США, отказывается за украинцев от притока валюты и огромных инвестиций для развития целой отрасли, завоевания других рынков, осознанно идет на потери бюджета и латает дыры в нем растущими долгами перед МВФ. А о каких-то прорывных инновациях от ПАО "Мотор Сич" никто не слышал уже давным-давно.

Убытки ПАО "Мотор Сич"

Как видим, на макроэкономическом уровне — сплошные потери. Проанализируем показатели микроуровня. К нынешнему времени "Мотор Сич", согласно ее отчетности, потеряла более половины чистого дохода. Он упал с более чем миллиарда долларов США в 2013 г. до $449 млн по итогам 2018-го, продержавшись на том же уровне и в 2019-м. Чистый финрезультат сокращается почти в четыре раза — со $165 млн до $46 млн. После 2013 года компания "Мотор Сич" теряет российский рынок, где получала около 70% выручки. Это отбрасывает её на уровень 2009 года.

Долгое время треть выручки формируется благодаря заказам из Поднебесной, но с 2016 года сделка с китайскими инвесторами под вопросом, равно как и дальнейшее развитие помпезно открытого при участии вице-премьера Степана Кубива совместного завода в Китае. Между прочим, буквально через два месяца после того, как Кубив похвастался привлечением $250 млн. китайских инвестиций для развития украинской "Мотор Сичи" и пообещал всестороннее содействие этому проекту, акции компании как раз и были арестованы. В дипломатии такое поведение власти принято называть вероломством.

В итоге уже 3 года на предприятии падают зарплаты, увольняются тысячи сотрудников. Завод из экономического флагмана с градообразующим статусом Запорожья превращается в тяжкое социальное бремя: социальные отчисления снижаются почти в три раза, бюджет недополучает миллиарды гривен налогов.

Но помимо денег "Мотор Сич" теряет другие невосполнимые ресурсы — уникальные возможности и время. За три года продолжающейся глобальной конкурентной и технологической гонки китайские инвесторы и украинская компания потеряли нечто более ценное, чем деньги:

китайские инвесторы не смогли реализовать масштабную инвестиционную программу. Напомним: это $250 млн для развития завода и его технологий;

почти потеряно время для полноценного лоббирования китайским бизнесом выхода продукции "Мотор Сичи" на рынок Поднебесной;

программа сертификации продукции украинского завода для китайского рынка начнется с большим опозданием — об успехах западных конкурентов, которые обходят Украину этой сфере, мы рассказали выше;

упущено время и возможность развивать перспективные проекты с учетом растущих потребностей китайского рынка — глобальные лидеры индустрии не стояли эти годы на месте, придется много наверстывать, когда справедливость будет восстановлена и китайские инвесторы смогут заняться модернизацией и развитием предприятия.

Потери украинского бюджета и реальный, а не мифический подрыв обороноспособности

За годы действия ареста акций "Мотор Сич" недополучила выручки примерно полмиллиарда долларов США — в гривневом эквиваленте это около 14 млрд. Каждая гривня чистого дохода компании обеспечивала поступление примерно 0,25 грн. в виде налогов в бюджеты разных уровней. Следовательно, потери бюджетной системы Украины от недополученных налогов за период действия ареста в 2017–2020 годах составили по самым консервативным подсчётам около 3,5 млрд грн.

Пока в СМИ вбрасывают сказки о том, как Китай зарится на украинские технологии, обороноспособность Украины уже подорвана потерями государства от недоуплаченных "Мотор Сичью" налоговых платежей. Давайте посчитаем, что наша воюющая страна могла купить своим военным на недополученные 3,5 млрд грн.:

Как говорится, комментарии излишни…

В этой статье перечислены лишь наиболее заметные последствия и потери, которые Украина понесла, блокируя китайским инвесторам доступ на "Мотор Сич". Сейчас Украину буквально поставили на паузу в глобальной конкурентной гонке, а значит "большие игроки добились своего — убрали соперника.

У нас остался последний шанс занять достойное место за этим столом — китайцы еще ждут украинскую технику, но, судя по инвестиционному спору, их терпения надолго не хватит. И если украинские власти не одумаются, не вспомнят, что у нашей страны тоже есть свои коммерческие интересы на рынке КНР, об этом можно забыть. Как и о добрых отношениях с Китаем, нашим торговым партнером № 1 и восходящей мировой сверхдержавой.