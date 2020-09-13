Минюст создал искусственный интеллект для изучения психологии преступников (ВИДЕО)

Министерство юстиции Украины создало и начинает использовать программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, чтобы анализировать преступников и определить, могут ли они в будущем снова нарушать закон.

Об этом в своем видеообращении в соцсети Facebookрассказал глава ведомства Денис Малюська.

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По его словам, программа под названием "Кассандра" должна облегчить работу сотрудникам апробации, которые готовят досудебные доклады — документ, который помогает судьям устанавливать меру наказания. В нем описывается личность обвиняемого, а также оценивается вероятность совершения им новых преступлений в будущем.

""Кассандра" этот процесс автоматизирует. Программа предлагает ответить на вопрос, а на выходе сотрудник апробации получает оценку вероятности совершения нового преступления от 0 до 97. По сути, это является базовым, но простым искусственным интеллектом", — рассказал Малюська.

Оценку ставит алгоритм, согласно ответам. За тот или иной вопрос он дает баллы, после чего подводит итоги.

Малюська отметил, что вскоре "Кассандра" будет также самостоятельно определять, сколько баллов необходимо дать за ответ на тот или иной вопрос, а через несколько лет научится отвечать не только на перечень вопросов, но и анализировать все другие данные, которые есть у государства о преступнике.

Как отмечает "Громадське", согласно исследованию, проведенному по заказу Национальной справочной службы по уголовного правосудия США, использование искусственного интеллекта может помочь не только в задержании преступников (например, на основании систем распознавания лиц на фото и видео), но и предотвращать преступления. Обычно эту работу выполняют полицейские и службы апробации.

При этом, ученые подчеркивают, что на практике могут возникать непредвиденные проблемы.

Так, из-за того, что искусственный интеллект базируется только на данных, которые известны, он может работать некорректно в некоторых случаях.

В частности, если преступник ранее попадался правоохранительным органам и не был осужден, о нем не будет информации. Поэтому программа будет считать, что он составляет меньшую угрозу для общества.

Напомним, Министерство юстиции Украины из-за недостаточного финансирования планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся деньги создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.