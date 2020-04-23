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40 минут назад

Motorola презентовала два новейших смартфона (ФОТО, ВИДЕО)

Обе новинки оснащены 6,7-дюймовыми AMOLED дисплеями с закругленными боковыми гранями

Motorola презентовала два новейших смартфона (ФОТО, ВИДЕО) Motorola презентовала два новейших смартфона (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Gsmarena

Компания Motorola представила новые смартфоны Edge и Edge+. Об этом сообщает "Корреспондент" 

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По информации издания, обе новинки оснащены 6,7-дюймовымы AMOLED дисплеями с закругленными боковыми гранями. Устройства поддерживают частоту обновления изображения 90 Гц.

Версия Edge+ также поддерживает HDR10+. Она получила процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

На смартфоне установлена батарея на 5000 мАч. Он поддерживает быструю и двустороннюю беспроводную зарядку Qi.

Топовая версия получила 108-мегапиксельный сенсор на главном модуле, с оптической системой стабилизации изображения и 3-кратным оптическим зумом.

Также смартфон оснащен 16-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой на 117 градусов. Фронтальная камера получила 25 Мп.

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Модель Motorola Edge получила чип Snapdragon 765G, от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Главная камера смартфона получила 64 Мп, телефото, свехширокоугольный и ToF модули. Фронтальная камера также — 25-мегапиксельный сенсор. Батарея новинки получила 4500 мАч и функцию быстрой зарядки.

Новинки поступят в продажу в мае 2020 года. Motorola Edge+ можно будет купить эксклюзивно через оператора Verzion за $1000, а Motorola Edge обойдется в €599.

Напомним, в ноябре прошлого года компания Motorola возродила легендарный телефон RAZR в виде складывающегося смартфона на Android. Среди преимуществ устройства можно выделить необычный дизайн, компактные размеры и, самое главное, наименьшую цену в сегменте смартфона со складывающимся экраном — 1499 долларов.

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