На что опираться лидеру при отсутствии четких правил, подсказок или консультантов?

В классике настоящий лидер тот, кто способен вдохновлять, поддерживать и вести за собой. Вот только лидер — живой человек, которому тоже необходимо откуда-то черпать это самое вдохновение, восстанавливать энергию, нивелировать стресс. Эффективность работы один на один, эффективность в групповых взаимодействиях, эффективность на организационном уровне в контексте опосредованного влияния на подчиненных… “Помирить” эти два противоречивых концепта по силам только истинному лидеру.

При отсутствии четких правил лидерства, прежде всего, нужно быть лидером для себя. Каждый день. 100% времени. Ответственность за будущее организации предполагает ясное представление о собственном пути в жизни. Зависимость эмоционального климата компании от ее лидера подразумевает умение последнего брать под контроль собственные эмоции и реакции. Просить от команды вовлечения и энергичности можно лишь при условии, что сам руководитель мотивирован, нацелен на результат и способен поддерживать высокий уровень драйва.

Так как же развивать самолидерство? Как и в бизнесе, подход должен быть осознанным и системным. Но сначала следует провести «красные линии».

Где я нахожусь?

Регулярный (ежеквартальный или ежегодный) анализ и оценка личных достижений, мониторинг важных аспектов развития своего потенциала —работа, семья, здоровье, свобода и т.д.) — эти инструменты позволят сформулировать честные ответы на такие вопросы, как "что меня радует?", "что я хочу сохранить?", "чем я не удовлетворен?", "что я хочу изменить?".

Куда я направляюсь?

В этом секторе "живут" планы на следующий год, видение будущего развития в перспективе 5-10 лет, желания, намерения, а также перечень необходимых ресурсов, изменений и планов действий.

В чем моя сила?

В своей статье "Управление собой" (Harvard Business Review, 1999, 2005) Питер Дрюкер рекомендует управленцу составить список важных решений и действий, которые необходимо предпринять, и ожидаемых результатов. Затем, по прошествии 9-12 месяцев, сравнить план и факт. Повторять итерационно. Такой подход поможет сформировать видение собственных сильных сторон, что особенно важно для их дальнейшей трансформации в незаурядные достоинства.

Как я взаимодействую с другими?

Пожалуй, здесь придется труднее всего, ведь нужно учиться (иногда даже заставлять себя) быть открытым к любой (!) обратной связи и особо внимательно относиться (и анализировать) к критике своих действий, решений, высказываний. Это поможет лучше понять себя и других, выстроить гармоничные продуктивные отношения с командой и стейкхолдерами.

Что меня вдохновляет?

Речь, конечно же, идет не о хобби, а о повседневных профессиональных активностях. Я бы рекомендовала в течение рабочей недели фиксировать все действия и ситуации, которые триггерят драйв, креативность, восторг. Когда и где вы чувствуете себя вдохновленным, т.е. сфокусированным, ясно мыслящим, продуктивным, наполненным энергии во время и по завершении действия? Невероятные ощущения, не так ли?

Подумайте, каким образом можно расширить эти зоны и интенсифицировать вдохновляющие активности, а также что можно изменить к лучшему в ситуациях, когда чувствуете скуку.

Практика самолидерства усиливает сильные стороны (личные ресурсы) управленца, добавляет мудрости (понимание механики и областей применения ресурсов) и дает подпорку в ситуациях неопределенности, когда правильных решений не существует.