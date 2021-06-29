На Майдане произошли столкновения SaveФОП и силовиков: хотели пронести к ОП гроб с венками

На Майдане Независимости в Киеве утром 29 июня произошли столкновения между полицией и сторонниками движения SaveФОП, которые намеревались пронести гроб с ритуальными венками к Офису президента и Верховной Раде.

Как передает "Страна.ua", полиция заблокировала путь участникам акции "Похороны микробизнеса", а вскоре изъяла у них гроб. В свою очередь протестующие попытались забрать гроб и начали блокировать автозаки, на которых правоохранители хотели увезти похоронный реквизит.

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Предпринимателям удалось вернуть себе крышку гроба. Однако вскоре столкновения возобновились: полицейские решили все же забрать ее обратно, а также отобрать у протестующих венки, что им и удалось. В ходе конфликта были задержаны несколько участников акции, которых соратники хотели освободить, что вызвало новые столкновения.

В итоге протестующие пошли маршем по Крещатику в сторону Бессарабской площади без траурной символики. Автомобильное движение по центральной улице столице при этом было заблокировано.

Силовики попытались заблокировать проход протестующих по Крещатику, чем спровоцировали потасовку. Однако после того, как часть активистов прорвалась через цепь правоохранителей, те отступили.

Впоследствии участники акции все же дошли до Офиса президента на улицу Банковую, где провели митинг.

Напомним, что движение SaveФОП уже не первый месяц требует принятия Радой законопроектов №3853-1 или №3853-2, а также №3993, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения.